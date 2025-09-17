Yakarta, Viva – Ex Jefe Adjunto de la Policía Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Ret) Ahmad dofiri Cerca del Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Basado en la observación de Viva en el lugar, Dofiri llegó alrededor de las 12:30 WIB. Dofiri, que llevaba una ropa oficial de ceremonia completa (PDU), parecía estar presente con su esposa.

Dofiri solo asintió con la cabeza cuando el equipo de medios recibió la cabeza. Luego caminó con su esposa bajo la lluvia para ingresar al complejo del Palacio Presidencial.

Mientras tanto, basado en la información que circula, el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Según se informa, dará grupo General General General (Hor) contra dofiri.

Además, Según los informes, Prabowo también asignó el rango de honorario general al teniente general (ret.) Djamari Chaniago.

Para tener en cuenta, Ahmad Dofiri se ha desempeñado como subdirector de la policía desde el 11 de noviembre de 2024. El general de 3 estrellas nacido en Indramayu, el 4 de junio de 1964, fue el ganador de la Academia Adhi Makayasa de 1989 (AKPOL), fue una generación con Agus Andrianto.

Antes de servir como subdirector de policía, Komjen Ahmad Dofiri se desempeñó como inspector de la Policía Nacional (Irwasum). La posición se llevó a cabo desde febrero de 2023 reemplazando a Komjen Agung Budi Maryoto.

Antes de servir como Irwasum Polri, Dofiri había ocupado varios puestos altos en la policía, a saber, el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de la Policía (Kabaintelkam). También se desempeñó como Jefe de la Policía Regional (Kapolda) de West Java (West Java).

Mientras se desempeñaba como jefe de policía regional de Java Occidental, Ahmad Dofiri logró desmantelar varios casos, desde la acumulación de drogas y casos de drogas Covid-19 que involucran a un jefe de policía en la ciudad de Bandung.

Además, también ha manejado el incidente del incendio de explosión y tanque de combustible en la refinería de Balongan Pertamina, Regencia de Indramayu, a la divulgación de compañías ilegales de préstamos en línea (préstamos).