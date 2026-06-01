Ahmad Dhani revela grandes cambios en la forma de educar a Al, El y Dul después del divorcio de Maia Estianty

Jacarta – La figura de Ahmad Dhani volvió a robarse la atención del público tras revelar la historia de su pasado en la educación de sus tres hijos, Al Ghazali, El Rumi y Dul Jaelani. El líder de Dewa 19 admitió que experimentó un gran cambio en la forma en que trataba a sus hijos tras separarse de Maia Estianty.

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Esta confesión llamó la atención porque Dhani habló abiertamente de cómo disciplinaba a Al, El y Dul cuando eran pequeños. Incluso admitió que había sido duro, tanto verbal como físicamente, antes de finalmente cambiar su enfoque como padre. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Según Ahmad Dhani, el punto de cambio se produjo después de que terminó su matrimonio con Maia Estianty. Desde entonces, ha intentado abandonar los caminos que cree que ya no son necesarios para sus hijos.

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«Desde que hice un escándalo con Maia en 2006, hace 20 años, Al, El, Dul nunca han escuchado una palabra dura de mi parte ni una bofetada o un puñetazo de mi parte», dijo Ahmad Dhani, citado en YouTube Tulany TV el lunes 1 de junio de 2026.

Esta afirmación demuestra que el músico de 54 años siente que ha habido un cambio significativo en sí mismo luego de pasar por momentos difíciles en casa. Destacó que desde hace casi dos décadas, sus tres hijos ya no reciben malos tratos por su parte.

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Sin embargo, Dhani no ocultó el hecho de que en el pasado había castigado físicamente a sus hijos. Admitió que esto sucedió cuando Al, El y Dul aún eran pequeños y él todavía vivía con Maia.

«Pero cuando su madre estaba con ellos, los abofeteé. Sí, abofeteé a Al, El, Dul cuando todavía estaba con Maia», dijo con franqueza.

Sin embargo, Ahmad Dhani explicó que esta acción se produjo debido a ciertas condiciones. Según él, en aquella época sus tres hijos se peleaban a menudo entre sí, lo que despertaba sus emociones como padre.

«Son muy traviesos. Están peleando. Al y El están peleando así, ya sabes. Sí, los dejaré ir, uno por uno», dijo Dhani.

Aunque admitió que había hecho esto, Dhani enfatizó que su estilo de crianza cambió por completo después de separarse de Maia Estianty. Decidió no utilizar más la violencia ni las palabras duras en la educación de sus hijos.