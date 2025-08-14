Ahmad Dhani para la canción Lagu dewa 19 que se puede reproducir gratis en el café hasta el hotel

Yakarta, Viva – En medio de una fuerte atención sobre la gestión de las regalías musicales en Indonesia, los legendarios músicos Ahmad Dhani Volver para robar la atención del público con su apasionada decisión. Líder de la banda Dewa 19 Anunció que las canciones de Dewa 19 presentaban al vocalista Ello y Virzha Se puede jugar de forma gratuita en varios cafés, restaurantes, a hoteles.

Leer también: Ari Lasso presentó una petición de auditoría WAMI



Este paso se anunció directamente a través de la cuenta oficial de Instagram de Ahmad Dhani el miércoles 13 de agosto de 2025, y fue recibido con entusiasmo por los actores comerciales en los sectores culinarios y de hospitalidad.

Esta decisión no es solo una declaración oral. Ahmad Dhani ofrece profesionalmente un enlace especial que permite a los empresarios registrar sus negocios para obtener permiso legal para reproducir canciones Dewa 19 sin costo.

Leer también: Se le pidió a la respuesta de PSSI sobre el equipo nacional indonesio que pagara la regalía de la canción ‘Tanah Airku’



«Para cafés, restaurantes y hoteles que desean usar la canción Dewa19 Ft Virzha Ello gratis, envíe ahora en bit.ly/dewa19virzhaello», escribió Ahmad Dhani en su carga de Instagram, citada el jueves 14 de agosto de 2025.

Leer también: Crítica a las reglas de la música de regalías en el matrimonio, Ahmad Dhani: Pantos, el destino del compositor es destruido



Esta iniciativa incluye específicamente los éxitos Dewa 19 canciones cantadas por Ello y Virzha, brindando oportunidades para que los actores comerciales entretengan a los clientes con obras icónicas sin la carga de las regalías.

El paso de Ahmad Dhani es una respuesta a la cantidad de preguntas de los actores comerciales que lo contactaron a través de mensajes directos en las redes sociales.

«Esta publicación también es la respuesta a miles de DM que ingresaron y preguntaron sobre el uso de canciones de Dewa19», dijo Ahmad Dhani.

Esta decisión también es la culminación de las críticas mordaces que transmitió al Instituto de Gestión Colectiva (LMK), especialmente al Foro de Música de Indonesia (Propio). Anteriormente, Dhani destacó abiertamente la injusticia en el sistema de recolección de regalías implementado por Wami.

Según él, la institución tiende a ser difícil de recolectar regalías de pequeñas empresas como cafés y restaurantes, pero es menos estricto con grandes cantantes o bandas que también son reacios a cumplir obligaciones similares.

El tema de la gestión de regalías se está convirtiendo en una cálida conversación entre los músicos en el país. Grandes nombres como Ari Lasso y Tompi también expresaron su decepción a Wami, destacando problemas como el supuesto error en la transferencia de fondos de regalías al depósito en la distribución de los derechos económicos del compositor.

En este contexto, el paso de Ahmad Dhani no solo proporciona soluciones prácticas para los actores comerciales, sino que también se convierte en una crítica real del sistema que se considera problemático.

Al proporcionar acceso gratuito a través del registro oficial, Ahmad Dhani muestra un enfoque innovador y populista. Se espera que esta iniciativa alivie la carga de los actores de las pequeñas empresas en medio de los desafíos económicos, así como para garantizar que los trabajos de Dewa 19 continúen jugando en varias partes de Indonesia.

Este paso también invita a la atención a la necesidad de reformas en la gestión de regalías musicales en Indonesia, fomentando más discusiones sobre transparencia y justicia para los compositores.