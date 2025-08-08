Ahmad Dhani lanza la canción que se reproduce en el café, Anji: LMK todavía recauda pagos

VIVA – polémica realeza La música en Indonesia nuevamente le robó la atención después de los músicos famosos Ahmad Dhani Y Charly Van Houten anunció que su trabajo podría jugarse de forma gratuita en cafés y restaurantes. Sin embargo, esta decisión recibió una respuesta crítica de Anji Manji, quien evaluó que la medida no cambiaría las obligaciones financieras del café y los empresarios de restaurantes.

Según él, el sistema de gestión de regalías del Instituto de Gestión Colectiva (LMK) Todavía agobia los actores comerciales, independientemente del permiso libre de loyaltad del compositor. Anji explicó que el mecanismo de retirar las regalías de LMK no se basaba en canciones tocadas en un lugar de negocios.

«Los músicos liberaron la canción tocada en un café? Sin efecto. LMK llevó regalías al café y otros no se basaron en el uso de canciones», dijo Anji Manji, citando su video de Instagram, viernes 8 de agosto de 2025.

«Entonces, quieres que cualquiera libera la canción que tocara el café y los demás, sí, todavía les recaudan pagos», agregó.

Además, Anji reveló que la retirada de regalías por parte de LMK se determinó en base a parámetros como el área de la sala o la cantidad de asientos en el lugar de los negocios, no una lista de canciones tocadas.

«¿Qué tal el retiro? Basado en el área de la habitación, basada en la cantidad de sillas, no basadas en el uso de canciones», dijo Anji.

Con este sistema, las buenas intenciones de músicos como Ahmad Dhani para liberar regalías para ser ineficaces, porque los actores comerciales siguen obligados a pagar licencias.

Anji también hizo un escenario interesante: ¿Qué pasa si todos los compositores hicieron un trabajo gratis?

«A menos que todos los compositores hagan lo mismo. Si eso sucede, por supuesto que se vuelve divertido. ¿A quién se retiran las regalías?» preguntó.

Destacó lo poco claro en la distribución de regalías recopiladas por LMK, que según él no reflejaba el uso de canciones con precisión. Además, Anji abrió el hecho de que la relación entre LMK y muchos compositores no era armonioso.

«La audiencia acaba de descubrir que la relación real entre LMK y muchos compositores en realidad no es íntimo», dijo.

Vio esta polémica como una oportunidad para que los músicos y los actores comerciales se unieran en los cambios exigentes en el sistema.

«Es hora de que los músicos unidos cuestionen el sistema de retiro y distribución de regalías realizadas por LMK», dijo Anji.

«¿Cómo es la distribución? ¿Cómo se comparte el dinero recopilado al azar al compositor de manera justa?» dijo.

Alentó a los empresarios a exigir transparencia de LMK relacionada con la gestión de los fondos de regalías.

«Los empresarios también deben comenzar a exigir transparencia», agregó.

Esta polémica ilustra un gran desafío en el ecosistema musical indonesio, donde el sistema de regalías existente se considera aún no totalmente justo y transparente. Se espera que la voz crítica de Anji desencadene una discusión más amplia para mejorar la gobernanza de regalías en interés de todos los partidos, desde músicos hasta actores comerciales.