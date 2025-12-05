Ahmad Dhani adopta una niña: es bueno tener muchos hijos

VIVA – Noticias sobre la familia. Ahmad Dhani actualmente está en el punto de mira del público después Jameela Mulán compartió una carga en su cuenta de Instagram donde se muestra sosteniendo a una niña. En la foto, también se ve a Ahmad Dhani sentado junto a él, lo que indica su unión con el bebé. Después de mucha discusión, se reveló que el bebé no era un nieto ni un pariente cercano, sino un niño que habían adoptado recientemente.

La decisión de adoptar a este niño no puede separarse de la personalidad de Dhani, a quien le gusta tener una familia numerosa. En una ocasión, cuando Dewa 19 apareció en el podcast de Vindes, Dhani incluso expresó su interés en tener más hijos. La conversación ligera comenzó cuando Dhani bromeó con Desta sobre sus planes de tener más hijos, aunque al final Desta respondió que no tenía intención de tener más hijos. En realidad, Dhani mostró la opinión contraria. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«¿Todavía tienes la intención de tener más hijos?» Ahmad Dhani preguntó a Desta, citado en una transmisión de YouTube el viernes 5 de diciembre de 2025.

«No», respondió Desta.

«Es una pena, todavía quiero tenerlo. Es bueno tener muchos hijos», dijo Dhani.

Esta afirmación ahora queda demostrada con la incorporación de un nuevo miembro a su familia. Con la presencia de este bebé, Ahmad Dhani tiene ahora ocho hijos. De su matrimonio con Maia Estianty, tiene tres hijos, Al Ghazali, El Rumi y Dul Jaelani. Mientras tanto, de Mulan Jameela, están Tiara Savitri, Muhammad Rafly Azis, Shafeea Ahmad y Muhammad Ali, además de su hijo adoptivo cuyo nombre aún se desconoce.

La noticia sobre esta niña adoptada se reveló inicialmente después de que Mulan respondiera a los comentarios de los internautas en su carga de Instagram. Un internauta escribió: «Esta es la nieta de Teh Mulan Kali… la hija del primer marido de Kan y la niña Tuuch». comentarios que luego provocaron otras especulaciones por parte de los internautas.

Como no quería que el asunto se convirtiera en una calumnia, Mulan inmediatamente brindó una aclaración.

«Ábrelo. No hagas suposiciones que puedan llevar a calumnias», respondió Mulan.

Después de confirmar esto, Mulan también transmitió la verdadera identidad del bebé.