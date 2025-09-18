Ahmad Basarah Push BPIP se fortalece utilizando una ley, compare con BMKG-PMI

Yakarta, Viva – La Junta de Legislación (Baleg) del DPR celebró una reunión con una serie de cifras relacionadas con el Proyecto de Ley de Desarrollo Ideología Pancasila. Una de las figuras presentes en la reunión fue un político Pdip, Ahmad Basarah.

Leer también: La decisión de Purbaya de desembolsar Rp 200 billones se evalúa de acuerdo con las reglas, DPR: sin problema, claro



Durante la reunión, Basarah enfatizó la importancia de fortalecer la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila (BPIP), dando un paraguas ley el fuerte.

Leer también: Las mujeres de Tanodi necesitan mantener el equilibrio, la historia de Megawati alguna vez cocinó arroz frito para Prabowo



Basarah recordó que en 2017 el 7º Presidente de la República de Indonesia Joko Widodo (Jokowi) emitió el decreto presidencial número 54 de 2017 que formó la unidad de trabajo presidencial del desarrollo de ideología de Pancasila (UKP-PIP).

Un año después, la institución fue cambiada a BPIP a través del Reglamento Presidencial No. 7 de 2018. Por lo tanto, Basarah alentó a ser fortalecido en las leyes.

Leer también: PDIP dijo que todavía había un desequilibrio de los servicios de salud entre ciudades y áreas remotas.



Según él, la institución a cargo de construir una mentalidad ideológica necesita un paraguas legal en el nivel de ley (ley).

«En mi opinión académica, ya no debería tener que suceder cada gobierno cambiante para cambiar la ideología de Pancasila.

Comparó BPIP con varias otras instituciones, como BMKG, Biblioteca Nacional con la Cruz Roja de Indonesia (PMI). Basarah dijo que la institución tenía un paraguas legal en forma de ley.

«El Archivo Nacional es solo un paraguas legal de la ley, la Biblioteca Nacional, BMKG, Kwarnas Scouts, PMI, paraguas legales de leyes. En realidad, la tarea de fomentar la ideología de la nación es tan importante que no nos atrevemos a proporcionar políticas legales al paraguas de la ley», dijo.



Ilustración de la conmemoración del Día de Pancasila

Por otro lado, Basarah entregó los asuntos al DPR y al gobierno. Sin embargo, sugiere que el nombre de la ley no causa polémicas en la comunidad.

«Personalmente, estoy de acuerdo en que el nombre de la ley es la ley BPIP. Porque ayer 2019 cuando Baleg compiló el proyecto de ley de ideología de Pancasila se colapsó en la comunidad debido a múltiples interpretaciones. Porque lo más importante era aumentar el nivel de perpresa a la ley», dijo.