Ahmad Assegaf se inflamó para que se le preguntó sobre el tema del dinero de Tasya Farasya.

Yakarta, Viva – Causas de especulación de la grieta del hogar Tasya farasya Y Ahmad assegaf El más ocupado siendo discutido. Después de la emisión de malversación de fondos hasta decenas de miles de millones, ahora la acusación de Ahmad ha empeñado la casa de sus padres, Alawiyah Alatas o la Sra. Ala.

Esta noticia comenzó con conversaciones que circulan en WhatsApp y se subieron en las redes sociales. Incluso se dijo que el mensaje provenía de personas cerca de Tasya Farasya. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En medio de un problema cada vez más salvaje, Tasya, que tiene el nombre completo de Lulu Farassiya, ha dado un paso firme. Oficialmente demandó por el divorcio Ahmad Assegaf al Tribunal Religioso del Sur de Yakarta a través de E-Court el 12 de septiembre de 2025.

En el programa de YouTube de Starpro Indonesia, cuando se le pidió una aclaración sobre las acusaciones de malversación de fondos de RP23 mil millones, Ahmad realmente reacciona en voz alta. El emprendedor en el campo de los contratistas y los culinarios se negó a dar respuestas.

«No», dijo Ahmad con voz alta mientras corría a su auto, citado VIVAMartes 23 de septiembre de 2025.

No solo eso, Ahmad incluso se vio tratando de cubrirse la cara para no ser resaltada por las cámaras de los periodistas.

Tasya Farasya demanda por el divorcio Ahmad Assegaf

Anteriormente, el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta confirmó la existencia de divorcio de Tasya contra Ahmad.

«Hubo un caso que llegó, divorciado en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. El demandante inicial de LFT, el acusado», dijo las relaciones públicas del sur de Yakarta PA, Dede Rika Nurhasanah.

«No podemos mencionar el nombre completo», continuó.

Dede explicó que la demanda se había presentado desde el 12 de septiembre de 2025 en línea.

«La lista es el 12 de septiembre de 2025», explicó.

Sin embargo, el contenido de la demanda no puede revelarse al público.

«Por el contenido de la demanda no podemos transmitir», dijo Dede.

De Love Monkey hasta un matrimonio lujoso

La noticia del divorcio Tasya y Ahmad sobresalen después de que una cuenta sobre X escribió rumores sobre la demanda de divorcio.

«Tasya Farasya Ajuin se divorció de su esposo WKWKWK INFO A1 FAMILIAS que trabajan en la corte del sur de Yakarta», escribió @PaCarnyapedrii.

De hecho, su historia de amor solía estar en el centro de atención. En el video de YouTube subido el 21 de marzo de 2018, Tasya afirmó que Ahmad era un mono de amor desde la escuela primaria. Su relación continuó en la universidad, aunque tuvieron que separarse durante 7 años porque Ahmad estudió en los Estados Unidos.

Se involucraron en 2017 y se casaron el 18 de febrero de 2018 con una lujosa recepción durante 7 días. Desde el matrimonio, Tasya y Ahmad fueron bendecidos con dos hijos: Maryam Eliza Khair (nacido el 26 de junio de 2020) y Hasan Isa Assegaf (20 de noviembre de 2022).

Ahora, después de siete años juntos, ambos domicilios del hogar están al final del divorcio con varios temas que aún son confusos.