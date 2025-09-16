Ahmad Assegaf reveló la actitud de Tasya Farasya, quien a menudo desencadenaba disputas

Yakarta, Viva – Hogar del influencer Tasya farasya con Ahmad assegaf Ahora se está convirtiendo en un material para la conversación pública. La pareja a la que había sido visto armoniosamente cosechó repentinamente el centro de atención después de que Tasya registró oficialmente una demanda de divorcio en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el viernes 12 de septiembre de 2025.

Aunque ambos no han proporcionado una explicación sobre las razones del divorcio, han surgido varias especulaciones en las redes sociales. Los internautas se emocionaron aún más cuando un viejo video de Tasya y Ahmad volvió a circular y fue ampliamente discutido. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En la grabación, los dos fueron preguntados por los ciudadanos sobre los hábitos de la lucha.

«¿A menudo está peleando o no? Si a menudo por qué?» Tasya Farasya preguntó mientras leía la pregunta entrante, citada del video en su YouTube, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Ahmad Assegaf también respondió honestamente sobre la fuente de disputas.

«El problema es que es difícil decirme, ahora es mejor», dijo.

Tasya luego agregó que una de las cosas que a menudo le molestaba a su esposo era su ropa.

«Estaba más a menudo enojado conmigo, porque en el pasado me gustaba usar ropa que fuera así. Especialmente cuando el gimnasio usaba Tanktops porque, al igual que ver los músculos, la motivación», explicó.

También admitió que en el matrimonio temprano, estaba acostumbrado a usar ropa abierta porque sentía que su entorno local estaba dominado por las mujeres.

«Y tal vez porque mi familia es todas las chicas, así que no me preocupa los genitales», dijo Tasya.

Sin embargo, para mantener la armonía del hogar, Tasya finalmente decidió seguir la solicitud de Ahmad.

«Pero obedezco no usar ropa abierta», agregó.