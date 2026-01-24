Ahmad Ali niega que Gibran sea el oponente político de Prabowo en 2029

Jacarta – Presidente diario del Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI) Ahmad Ali aclarando diversas interpretaciones que se desarrollaron sobre su declaración, en dos podcasts que recientemente fueron parcialmente citados por varios medios.

En estos dos podcasts, Ahmad Ali analiza constantemente la buena relación entre el presidente electo Prabowo Subianto con el séptimo presidente de la República de Indonesia, Jokowi, así como la continuidad del liderazgo nacional que actualmente se refleja en el dúo Prabowo, Gibran Rakabuming Raka.

El título de la noticia que circula tiene el potencial de dar lugar a suposiciones diferentes del contenido real de la discusión, porque no refleja todo el contexto de la conversación transmitida por Ahmad Ali.

«Si miras el podcast en su totalidad, no estoy hablando en absoluto de convertir a Mas Gibran en un oponente político de Pak Prabowo», dijo Ahmad Ali.

En el podcast, Ahmad Ali enfatizó que Gibran es un vicepresidente con un potencial y una capacidad muy fuertes.

«Mas Gibran tiene experiencia, base y dedicación al trabajo. Esas son cualidades reales», dijo Ahmad Ali.

También enfatizó que sería imposible que Prabowo colaborara con Gibran si no viera el potencial y la idoneidad de trabajar para la nación.

«El señor Prabowo ciertamente no elegirá un compañero que no tenga la capacidad. Si Mas Gibran lo acompaña hoy es porque se le considera capaz y tiene potencial», continuó.

Enfocar Trabajo, no especulación 2029

Ahmad Ali también enfatizó que la discusión en el podcast no era una especulación política sobre las elecciones presidenciales de 2029, sino más bien un énfasis en el trabajo futuro del gobierno.

«Pak Prabowo quiere trabajar para Indonesia. Todavía no ha pensado en 2029. En cuanto a la política futura, lo veremos más tarde», subrayó Ahmad Ali.

Ahmad Ali enfatizó que la sustancia de los dos podcasts era fortalecer la cooperación, la continuidad del liderazgo y centrarse en el desempeño del gobierno de Prabowo-Gibran, no abrir espacio para la especulación o el conflicto político.

La ISP espera que los medios de comunicación y el público puedan ver las declaraciones de las figuras políticas en su totalidad y en proporción, para que no haya malentendidos que conduzcan a narrativas falsas.