Ahmad Ali asegura que Sahroni no pasará al PSI

Jacarta – Presidente diario del Partido de Solidaridad de Indonesia, DPP (PSI), Ahmad Ali negó la cuestión del Tesorero General del PPD del Partido NasDem Ahmad Sahroni partido trasladado al PSI. Él piensa que esto no sucederá.

«Oh no, estoy seguro de que no. Puedo confirmar que Sahroni no se unió al partido PSI», dijo Ali a los periodistas el jueves 16 de octubre de 2025.

Respecto a la reunión entre Ahmad Sahroni y el vicepresidente general de la ISP, Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, Ahmad Ali enfatizó que la relación entre los dos existe desde hace mucho tiempo.

Ahmad Ali dijo que el hermano Ron y Ahmad Sahroni tienen el mismo pasatiempo. Por lo tanto, el encuentro entre ambos fue algo natural y no se discutió nada. político.

«Sí, los dos son amigos. Viejos amigos. Amigos que tienen las mismas aficiones. La fiesta no separa a la gente», añadió.

Vicepresidente de la Comisión III de la RPD Ahmad Sahroni de la Policía de Sumatra del Norte

Se sabe que Sahroni se reunió con el vicepresidente general de la ISP, Ronald A. Sinaga, alias Bro Ron, @brorondm, el lunes 13 de octubre de 2025.

En la foto subida, se ve a Sahroni sentada frente al hermano Ron en un lugar para comer. El hermano Ron dijo que Sahroni era su figura más importante en el mundo de la política.

«Él es mi superior en política, yo sigo siendo un loco. Pero nos conocemos desde hace mucho tiempo. De hecho, estábamos en la misma comunidad de motociclistas, el campamento base del equipo Birah 1 (léase: birahi) en Blok S. De todos modos, así es la vida. Llena de colores», escribió el hermano Ron.

El hermano Ron admitió que los dos nunca pensaron que entrarían en el mundo de la política.

«Hace 20 años, nosotros dos nunca hubiéramos pensado en entrar en política, especialmente en el puesto actual, el hermano Roni Bendum @official_nasdem y yo, el hermano Ron Waketum @psi_id. Jajaja, mis apodos son 1 letra diferentes», dijo.

El hermano Ron dijo que habrá una sorpresa el 10 de noviembre.

«Sé saludable hermano, recuerda servir siempre al pueblo. Ambos hemos aprendido mucho este año. Estoy seguro que habrá muchas sorpresas el 10 de noviembre», agregó.