Agus y Sirajudin se alegraron de que la policía devolviera las motos robadas.

Jacarta – Unidad de Investigación Criminal de la Policía (Satreskrim). Puerto de Tanjung Priok logró descubrir dos casos de actos criminales de fraude y/o malversación de vehículos de motor que fueron perjudiciales para la comunidad en la zona del puerto de Tanjung, en el norte de Yakarta.

El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah Tobing, explicó que esta divulgación fue el resultado de un informe público que fue seguido de manera rápida y mensurable por la Unidad de Investigación Criminal.

«Seguimos con seriedad cada informe público. Gracias al arduo trabajo del equipo, se descubrieron con éxito dos casos de malversación de vehículos y se obtuvieron pruebas», dijo Martuasah en una conferencia de prensa.



La policía portuaria de Tanjung Priok devolvió el vehículo robado

El primer caso quedó registrado en el Informe Policía de 21 de mayo de 2025 a nombre del denunciante Sirajudin con el sospechoso de iniciales T, un hombre de 40 años, sospechoso de malversación de dos unidades móvil alquilado por un empresario de alquiler llamado Sirajudin.

«El perpetrador alquiló dos coches durante cinco meses, pero entre el sexto y el décimo mes no pagó el alquiler y el vehículo no fue devuelto», dijo Martuasah.

De manos del perpetrador, la policía confiscó pruebas en forma de un Toyota Yaris amarillo metálico con matrícula B 2002 UKM, asegurado en South Lampung, provincia de Lampung, y 1 unidad de Toyota Rush negro con matrícula B 2184 UKS, asegurado en Bangkalan Regency, Madura, Java Oriental.

El segundo caso se basa en un informe policial del 21 de julio de 2025 a nombre del reportero Agus Budhiono. El autor del delito, de iniciales HW, un estudiante de 23 años, es sospechoso de malversación de una bicicleta. motor perteneciente a la víctima Agus Budhiono.

El método fue que el sospechoso fingió tomar prestada la motocicleta de la víctima para hacer una fotocopia del archivo de procesamiento de libros de la gente de mar en la Oficina del Capitán del Puerto de Tanjung Priok. Sin embargo, después de esperar mucho tiempo, el perpetrador no regresó y se llevó la motocicleta.

Las pruebas que se aseguraron con éxito incluyeron: 1 motocicleta Honda Beat roja del año 2012 con el número de placa B-3555-TMJ, que cuando se aseguró tenía instalado un número falso B-4038-KHL, así como los STNK y BPKB originales del vehículo.

Los dos sospechosos fueron acusados ​​del artículo 378 del Código Penal sobre fraude y/o del artículo 372 del Código Penal sobre malversación de fondos, que conlleva una pena máxima de cuatro años de prisión.