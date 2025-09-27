Agus Suparmanto-Taj Yasin Maju se convierte en Caketum PPP

Yakarta, Viva – Ministerio de Comercio exclusivo Agus Suparmanto y vicegobernador de Java Central Yisin Maimoen alias Gus Yasin dijo que estaba listo para avanzar como candidato para el Presidente General y Secretario General del Partido de Desarrollo Unido (PPP) Período 2025-2030.

AGUS es optimista de que puede cumplir con el objetivo para ocupar el presidente del presidente del PPP gracias al apoyo de varios consejos de liderazgo regional de PPP.

«Como en la mayoría de las provincias, mi apoyo total se cree mañana Muktamar Corre bien según el objetivo. Gracias «, dijo Agus Suparmanto en Yakarta, el viernes por la noche.

La declaración Central Java PPP DPW apoya a Agus Suparmanto – Gus Yasin Foto : Teguh Joko Sutrisno/TVone/Semarang

En la misma ocasión, Gus Yasin invitó a los cuadros de PPP a participar activamente en la determinación de la dirección del liderazgo del partido con el logotipo de Kaaba durante los próximos cinco años.

«Queremos invitar a los cuadros de PPP, especialmente aquellos que actualmente tienen votos en DPC DPW o en Banons PPP (organizaciones organizacionales), abramos nuestros corazones, aclaremos nuestros corazones, confirman nuestros corazones para determinar a nuestros líderes en los próximos cinco años», dijo Gus Yasin.

Gus Yasin también apreció la voluntad de Agus de avanzar como candidato para el presidente general, mientras revelaba que él y Agus estaban apuntando a traer a PPP a ocupar un escaño en el parlamento senayano.

«Estoy contento con Mas Agus, quien esta vez quiere llevarnos juntos para devolver el PPP a Senayan. Esto es, si no podemos atacar al ganar, no podemos ganar. Pero nos surge que la asistencia de guerra que actualmente digo gracias Mas Agus por venir a mí en PPP esto avanzó a Senayan», dijo.

El ex Ministro de Comercio Agus Suparmanto, que fue declarado PPP Caketum para el período 2025-2030 y se enfrentará a otros Caketum en el Congreso X que tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre de 2025.

Esta declaración fue realizada por varios cuadros que son miembros de los partidarios de Agus Suparmanto (Pegaso) que tuvo lugar en el centro de Yakarta, el viernes por la noche.

El jefe del equipo Pegasus Romahurmuziy (Rommy) es optimista de que el dueto Agus Suparmanto-Gus Yasin puede regresar para traer PPP a Senayan.

«El 7 de septiembre, PPP buscó nuevos líderes y PPP había recibido a Dios Willing, un nuevo candidato de líder, un dueto de Mas Agus Suparmanto y Gus Yasin, quienes Dios quiere que este partido volviera al Parlamento en las próximas elecciones de 2029», dijo.

El presidente del Consejo Asesor de PPP, Muhammad Romahurmuziy, dio información a los medios de comunicación en Yakarta, el viernes por la noche, 13 de diciembre de 2024.

El siguiente es el contenido de la Declaración de soporte de cuadros para la nominación de Agus Suparmanto:

Declaración

Bismillahirrahmanirrahim.

Al rendirse a Allah y con plena sinceridad y sinceridad y orientación de los académicos conjuntos, somos elementos de la gestión diaria del liderazgo DPP de la Asamblea, el liderazgo DPW y el PPP DPC en toda Indonesia declarados:

1. Brinde soporte total a H. Agus Suparmanto como Presidente de PPP para el período de servicio 2025-2030.

2. Listo para luchar para ganar H. Agus Suparmanto en el Congreso X United Development Party 2025.

3. Determinado consolidar todos los DPC para unir para elegir a H. Agus Suparmanto como presidente de PPP.

Por lo tanto, nuestra declaración es pedirle a Ridho a Allah Todopoderoso para el Estado Islámico y la Unión de la República de Indonesia. (Hormiga)