Agus Pambagio habla sobre la reestructuración de la deuda de 40 a 60 años

Jacarta – Reestructuración de deuda proyecto Coche rápido Yakarta-Bandung (KCJB) o Whoosh de 40 años a 60 años sigue cosechando respuestas de diversos partidos. Uno de ellos vino de Analista de Políticas Públicas, Agus Pambagio.

En diálogo con tvOne, Agus enfatizó que el proceso de negociación de reestructuración no debe quedarse estancado. Cree que el Gobierno y los partidos afines deben seguir avanzando para encontrar el mejor acuerdo.

«Negociaciones como ésta no pueden quedarse estancadas, al igual que la política debe continuar, sea cual sea el resultado. Por eso todos se sentaron juntos, dijo que no podíamos permitirnos el lujo de pagar. Entonces, ¿cómo es esto? La retirada está bien, los intereses bajan bien, pero el importe nominal del préstamo y los intereses acordados deben permanecer», dijo Agus Pambagio, citado por tvOne.

Dio el ejemplo de que la reestructuración es similar a la condición de alguien que extiende el período de pago de una casa o un automóvil para evitar que sea confiscado, de modo que la carga del pago pueda ajustarse de acuerdo con las capacidades financieras.

Observador de políticas públicas Agus Pambagio

Además, Agus valoró que las mejoras en términos de costes (costo) y los ingresos (ganancia) Whoosh es también la clave para una reestructuración eficaz.

Agus explicó que es necesario revisar los aspectos de costos e ingresos de Whoosh para que la reestructuración pueda ser efectiva. Él cree que es necesario tomar medidas de eficiencia y un nuevo cálculo de las condiciones financieras actuales para garantizar que el proyecto no se encuentre en una posición riesgosa.

Se refirió a uno de los grandes componentes de los costos operativos, como los pagos de frecuencia de BHP por valor de 1,3 billones de IDR por año, que todavía están vinculados a Telkomsel. Según él, este tipo de cosas podrían convertirse en tema de discusión para aligerar la carga del proyecto.

Respecto a la opinión de que ampliar el plazo a 60 años hará que el interés sea mayor, Agus cree que esto no es del todo cierto.

«Los intereses han bajado, pero el monto es el mismo, solo que los retiros se retrasan, es exactamente lo mismo si tomamos prestada una casa, prestamos un auto para que no nos lo confisquen», dijo.

Agus también enfatizó que la renegociación es la única opción realista en este momento.

«Eso es lo único, no hay otro lugar. Lo único es renegociar. Por eso dije, detente hasta Bandung, no continúes (a Surabaya) antes de que esto se resuelva», enfatizó.