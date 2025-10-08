Agung Gumilar y Dirgayaza Setiawan fueron nombrados asistentes especiales del presidente

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto instaló a Dirgayaza Setiawan como Asistente especial del presidente Campo de comunicación de análisis de políticas y Agung Gumilar Saputra como asistente especial del presidente para análisis de datos estratégicos.

Lea también: Prabowo inauguró oficialmente el Comité de Aceleración del Desarrollo de Papúa, dirigido por Velix Wanggai



Cita Fue encabezada directamente por el presidente Prabowo en el Palacio de Estado, el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

La toma de posesión de dos asistentes presidenciales con base en el Decreto Presidencial Número 33/M Año 2025 relativo al Nombramiento del Asistente Especial del Presidente.

Lea también: Akhmad Wiyagus tomó posesión de Prabowo como Viceministro del Interior



«Que seré leal a la Constitución de 1945 de la República de Indonesia y cumpliré todas las leyes y regulaciones por el bien de mi devoción al dharma por la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigiendo la lectura del juramento del cargo.



Prabowo instaló varias figuras en el Palacio de Estado. Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Lea también: Prabowo inauguró oficialmente a Matthew y Aryoko como gobernador del gobernador de Papúa



«El hecho de que lleve a cabo mis deberes y cargos mantendrá la ética del cargo, trabajará lo mejor posible con un pleno sentido de responsabilidad», añadió.

En la inauguración también estuvieron presentes el vicepresidente de Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, el presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Ahmad Muzani, el presidente del Parlamento de Indonesia, Puan Maharani, el presidente del DPD RI, Sultan B. Najamuddin, el ministro coordinador de Política y Seguridad, Djamari Chaniago, el ministro coordinador de Economía, Airlangga. Hartarto, Ministro Coordinador de Alimentos Alimentos por Alimentos Zulkifli Hasan otro.