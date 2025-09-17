Águilas que enfrentan un desafío masivo con Rams WR Puka Nacua

Si vamos a elegir una palabra para definir el Filadelfia Eagles Secundario durante las primeras 2 semanas de la temporada regular, solo hay una que realmente encaja: la suerte.

Hasta este punto, esa suerte ha ido a favor de las Águilas.

En el primer juego, Dallas Cowboys receptor ancho Cordero de CeedeeUno de los jugadores más seguros de la NFL, cae 3 pases en la segunda mitad después de iluminar las águilas con una melodía de 6 atrapadas para 110 yardas antes de eso.

Contra el Jefes de Kansas City En la semana 2, más buena suerte se fue a Philly cuando 7 veces ala cerrada de la NFL All-Pro Travis Kelce Deje que un pase rebote de sus manos en la zona de anotación … y en los brazos de la seguridad de los novatos Andrew robasquien lo devolvió 41 yardas para Establecer el puntaje final para Filadelfia en una victoria del 20-17.

En la semana 3, esa suerte puede haberse agotado cuando los Eagles regresan a casa para enfrentar la visita Rams de Los Ángeles, quien presenta lo que podría ser un dúo de receptor abierto de la suerte de NFL All-Pros en Davante Adams y Puka Nacua – Un dúo que podría incendiar una secundaria de los Eagles aún enfrentando algunas preguntas de personal.

Nacua, que está en su tercera temporada, parece que ha ascendido a convertirse en uno de los mejores de la NFL en 2 juegos y lidera la NFL con 18 recepciones para 221 yardas.

«Puka Nacua, en mi opinión, es uno de los 5 principales receptor de la NFL en este momento», dijo Sheil Kapadia del Ringer sobre Podcast «The Philly Special» el 16 de septiembre. «… quiero decir, esta es la prueba que quieres tener. Para mí, este es uno de los 3 mejores equipos en la NFC. En el peor top 4.

Jackson, Dejean será probado en tareas

Podemos hacer algunas suposiciones educadas sobre cómo el coordinador defensivo de los Eagles, Vic Fangio, podría acercarse al juego del domingo contra los Rams, que también servirá como una revancha del juego de la Ronda Divisional de la NFC del año pasado ganado por los Eagles.

Si somos Fangio, podríamos adoptar el enfoque de usar 3 jugadores para cubrir 2.

En este caso, eso significaría mirar el esquinero de cierre Quinyon Mitchell Quizás coincidiera con Adams 1-on-1 para todo el juego, mientras que los esquineros Adoree Jackson y Cooper Leave turnarse para proteger a Nacua.

Para Mitchell, el desafío de enfrentar a Adams es uno que seguramente estará haciendo, si no la demanda directa de Fangio que recibe.

Porque Nakua se alinea en la ranura con bastante frecuencia, eso podría ponerlo cuadrado con Dejean en Nickelback en esas formaciones y contra Jackson cuando está alineado en el exterior.

Nacua podría estar al borde de una extensión masiva

Nacua tuvo 1,486 yardas recibidas como novato en 2023 y luego siguió con 990 yardas de recepción en solo 11 juegos en 2024 mientras luchaba contra las lesiones.

Eso significa que la primera selección de la quinta ronda podría estar en línea para una extensión de contrato masiva después de esta temporada, una que podría generar más de $ 30 millones por año y convertirlo en uno de los Los receptores anchos más altos pagados de la NFL.