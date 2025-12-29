Agua limpia, medicinas gratuitas y ayuda escolar fluida

Jacarta – El Ministerio de Comunicación y Digital (Kemkomdigi) informó que agua limpia comenzando a estar disponible para los residentes afectados inundación De Aceh TamiangAceh. En total, se enviaron 118 tanques de agua potable con una capacidad de 8.000 litros a zonas cuyas fuentes de agua quedaron contaminadas por las inundaciones.

Además de agua potable, los residentes también recibieron asistencia con medicamentos, ropa, equipo religioso, tiendas de campaña con instalaciones para bañarse, lavarse y retretes (MCK) y otras necesidades básicas. También se prepararon equipos pesados ​​y pozos perforados para limpiar el lodo y restaurar el entorno residencial.

Eso no es todo. PT Perkebunan Nusantara o PTPN I (Persero), junto con PT Cut Meutia Medika Nusantara o CMN (empresa de gestión de hospitales), PT Buma Perindahindo y KTH Bangka Ban Timoh siguen distribuyendo ayuda. logística y servicios de salud gratuitos en Aceh Tamiang.

Esta acción humanitaria se centró en dos puntos que resultaron bastante afectados, a saber, la aldea de Sapta Marga y la aldea de Matang Teupah, distrito de Manyak Payed. Esta vez el objetivo principal de la ayuda no es sólo satisfacer las necesidades alimentarias, sino también restaurar la salud de las personas y apoyar la educación de los niños después del desastre.

Asistencia logística en forma de alimentos listos para el consumo, leche y agua potable para las necesidades alimentarias. El director presidente de PTPN I, Teddy Yunirman Danas, continúa alentando y haciendo los máximos esfuerzos por parte del equipo humanitario de la compañía para permanecer con las víctimas.

«Alentamos esta colaboración entre la empresa matriz, las filiales y los socios laborales para garantizar que los residentes necesitados puedan sentir inmediatamente los beneficios de la asistencia logística y sanitaria», dijo, a través de un comunicado oficial, el martes 30 de diciembre de 2025.

Además de cubrir las necesidades logísticas básicas, los residentes esperan con impaciencia los servicios de salud integrada de Cut Meutia RSU en el lugar. Los residentes, tanto los enfermos como los afectados por el desastre, acuden al puesto de salud para consultar a un médico y recibir tratamiento médico, medicamentos o tratamiento médico adicional.

La mayoría de los residentes se quejaron de picazón, fiebre, dolores y otras enfermedades debido a los efectos del desastre. Los servicios médicos brindados incluyen consultas médicas, control de la presión arterial, control de los niveles de colesterol, ácido úrico, azúcar en la sangre y entrega gratuita de medicamentos según el diagnóstico.