Jacarta – PT Agriñas Pangan Nusantara (Persero) reveló que había construido 15.788 puntos OK Cooperativa Pueblo Rojo y Blanco (cabezas). Esta cifra representa alrededor del 16,44 por ciento del total de 80.000 puntos de venta a los que se dirige.

El director principal de Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Saosa Mota, dijo que la construcción de este establecimiento se aceleró dos semanas después de recibir el desembolso presupuestario de Danantara Indonesia.

«Podemos calcular más o menos, acabamos de empezar exactamente con el presupuesto de Danantara alrededor del 3 (de noviembre). Así que hasta hoy se han construido 15 días y 15.788 puntos», dijo Joao en Yakarta, el martes 18 de noviembre de 2025.

Joao dijo que inicialmente Agrinas tenía como objetivo construir alrededor de 2.930 puntos de venta por día. Sin embargo, hasta la fecha sólo han podido construir 1.200 puntos de venta por día.

Distrito PT Agrisis Disposición del Ejército (Expeeer) Joao Joao

Agrinas colabora con elementos dirigentes del TNI o Babinsa como fuerza impulsora para interactuar directamente con los trabajadores de la aldea. Según él, la construcción de este establecimiento ha abierto oportunidades de empleo para la comunidad que rodea el establecimiento Kopdes.

La participación del TNI también sirve para distribuir la logística, considerando que hay varias zonas que requieren apoyo de helicópteros para transportar materiales de construcción. Además, el progreso acelerado del desarrollo también se apoya en una supervisión basada en la tecnología.

Agrinas opera centro de mando que monitorea todos los puntos de construcción en tiempo real cargando fotografías del campo por la mañana y por la tarde. Este sistema está conectado a la red universitaria para involucrar a los estudiantes de último semestre de ingeniería en el proceso de seguimiento.

«Seguimos avanzando y seguimos buscando cómo podemos empezar cada día como lo planeamos, es decir, unos 2.930 puntos por día», dijo Joao. (Hormiga)