Agricultores Merdeka llamando contra la tierra de la mafia, Kawal Prabowo Food Self -Suficiencia

VIVA – El ambiente de la aldea de Karangmulya, Indramayu, el martes 24 de septiembre de 2025, se sintió diferente. Cientos de agricultores se reunieron para conmemorar Día nacional de agricultores desplegando banderas y pancartas que leen Agricultores Indonesia, algunos de ellos expresaron su gratitud al presidente Prabowo Subanto.

El Secretario General de DPN Tani Merdeka Indonesia, Nandang Sudrajat, apareció ante las masas y leyó la declaración de las actitudes organizacionales. Hizo hincapié en que los agricultores son el corazón del desarrollo de la nación, porque de los campos y los campos de la que dependen la vida de 280 millones de personas indonesias.

El presidente de Merdeka Tani de los agricultores indonesios, Don Muzakir, dijo que los agricultores no eran cargas, sino el principal apoyo del estado. «Los agricultores son una fuente de resiliencia nacional. El desarrollo no puede funcionar sin agricultores prósperos e independientes», dijo Don Muzakir.

En ese impulso, los agricultores Merdeka también se declararon practicando las enseñanzas que llaman «prabowoísmo». Don Muzakir explicó que la idea colocó la soberanía de las personas sobre la tierra, el agua y la comida como el principio principal. Según él, Indonesia solo puede ser soberana si el pueblo es el punto de partida del desarrollo.

«El prabowoísmo es un rechazo del dominio de la oligarquía. Construimos Indonesia desde pueblos hasta un país fuerte», dijo Don Mzuakir.

Don Muzakir afirmó que los agricultores indonesios apoyan completamente el programa gubernamental del presidente Prabowo. Comenzando desde la autosuficiencia alimentaria, distribución de fertilizantes subsidiados, construcción de presas, hasta productos agrícolas a la transmisión.

«Protegeremos a todas las políticas que estén a favor de los agricultores. Estamos a la vanguardia con el presidente», dijo.

Por otro lado, los agricultores Merdeka Indonesia rechaza la conversión de tierras y el acaparamiento de tierras por razones de inversión. Llamaron a una revolución alimentaria e invitaron a la generación más joven a regresar a la aldea. «Los campos de arroz de regreso, los campos y los jardines. El futuro de la nación está allí», dijo Don Muzakir.

Los agricultores Merdeka Indonesia instaron a la resolución de los conflictos agrarios, el gobierno inmediatamente tomó medidas mafia terrestrey comida. Según Don Muzakir, la práctica de la mafia ha sido perjudicial durante mucho tiempo tanto para los agricultores como para el país.

Don Muzakir evaluó que el partidismo del presidente había dado una nueva esperanza. «Estamos agradecidos con el presidente que se encuentra del lado de la gente. Continuaremos protegiendo esta lucha», dijo