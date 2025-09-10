Agresión israelí En el Medio Oriente, PKS le pide a Indonesia al apoyo global de Galang

Yakarta, Viva – Partido de justicia de DPP (Pks) a través de la diplomacia y la agencia de desarrollo extranjero condenó fuertemente la escalada militar Israel Contra cinco regiones de Qatar, Siria, Líbano, Túnez y Gaza que han ocurrido en las últimas 48 horas.

Esto fue dicho por el presidente de la Agencia de Diplomacia y Desarrollo Extranjeras PKS DPP DPP, Syahrul Aidi Maazat. Consideró que las acciones de Israel eran una seria amenaza para la estabilidad de la región de Medio Oriente.

«El ataque israelí contra Qatar y otros países no solo violó el derecho internacional, sino que también amenazó la estabilidad de la región y la paz mundial. PKS vio esto como una agresión militar que debe detenerse de inmediato», dijo Syahrul Aidi en su declaración el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Dijo que el ataque más sorprendente ocurrió el martes 9 de septiembre de 2025 cuando los aviones de combate de Israel lanzaron una huelga aérea a Doha, Qatar, atacando a los líderes de Hamas que discutían un alto el fuego.

Del ataque, al menos seis personas murieron y varios civiles resultaron heridos. El gobierno de Qatar condenó fuertemente la acción como agresión brutal, así como violaciones de la soberanía del país.

Además de Qatar, Israel también alcanzó varios puntos estratégicos en Siria, incluidos Latakia, Homs y Palmyra, que contenían instalaciones de defensa aérea e infraestructura militar. En el Líbano, el ataque con drones apunta a un vehículo que se sospecha que lleva a un miembro de Hezbolá cerca de Jiyyeh, el sur de Beirut, e hiriendo a varias personas.

Según los informes, en Túnez, Israel atacó el barco global de Flotilla Sumud en aguas internacionales. Mientras estaba en Gaza, Israel intensificó los ataques de tierra y aire en el distrito de Rimal, así como obligando a miles de civiles a huir a la zona humanitaria.

Al ver la serie de ataques, el PKS DPP instó al gobierno republicano Indonesia Tome una posición firme en los foros internacionales.

«El gobierno indonesio debe dar una fuerte actitud de los ataques israelíes contra Qatar, Siria, Líbano y Gaza a través del Foro de la ONU y Oki pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que tome medidas concretas para detener la agresión de Israel y proteger la soberanía de los países atacados», dijo.

«Todos los elementos del pueblo indonesio deben tomar medidas más activas para elevar el apoyo diplomático con los países de la ASEAN, el OIC, el parlamento mundial y los movimientos de no alineación para suprimir a Israel y fortalecer la asistencia humanitaria para el pueblo palestino y la sociedad civil afectadas en Qatar, Siria y Líbano», dijo Syahrul AIDI.

El miembro de la Comisión de Representantes de la Cámara de Representantes, enfatizó que Indonesia no podía tomar una posición pasiva y tenía que ser firme porque había sido regulado en la Constitución de 1945.

«Indonesia no debe ser neutral sobre esta violación de la soberanía y la humanidad. Como país con la mayor población musulmana y partidarios de la independencia palestina, Indonesia debe estar en la primera Guardia para defender la justicia y la paz», agregó el graduado de Al Azhar Egipto.

PKS enfatizó su compromiso de continuar luchando por la diplomacia internacional, defender los derechos del pueblo palestino y alentar la terminación de la agresión militar israelí en el Medio Oriente.