Agregar Portafolio de Proyectos de Recursos Naturales. Waskita Karya obtiene un nuevo contrato para trabajar en riego por valor de 318,54 mil millones de IDR en el sur de Sumatra

YAKARTA, VIVA – PT Clarividente Karya (Persero) Tbk ha vuelto a conseguir un nuevo contrato en forma de trabajo regional Riego (DI) Komering Sub DI Lempuing Fase 3 Paquete I en el sur de Sumatra. La empresa trabajó anteriormente en DI Komering Sub DI Lempuing con una superficie de 5.000 hectáreas (ha) en 2012-2016, con una superficie total de 13.500 ha.

El director de Operaciones II, Waskita Karya Dhatik Ariyanto, explicó: proyecto vale Rp. 318,540 millones, sumándose oficialmente al portafolio de la Compañía en el sector de Recursos Hídricos. La empresa trabajará en la superficie restante, 8.500 Ha. El proyecto del Ministerio de Obras Públicas (PU) apoyará la meta de autosuficiencia alimentaria del gobierno.

«Waskita Karya se siente orgullosa de poder volver a trabajar en proyectos de riego que no sólo apoyan la seguridad alimentaria, sino también la energía y el agua. La empresa se compromete a completar la Fase 3 de DI Komering Sub DI Lempuing con resultados de calidad», explicó Dhatik en un comunicado oficial, el jueves 16 de octubre de 2025.

Explicó que en este proyecto el alcance de trabajo de Waskita incluye trabajos de rehabilitación y mejoramiento de la Presa Perjaya, canal primario y canal secundario Lempuing. Luego la nueva construcción del sistema de canales secundarios de Lempuing, así como los canales secundarios de Lempuing Block G y H y sus canales de desechos.

«La existencia de esta zona de riego tiene como objetivo realizar el desarrollo agricultura de forma sostenible. «Esto incluye proporcionar tierras agrícolas, instalaciones de riego y drenaje adecuado mediante suministros de agua durante todo el año», dijo.

Waskita Karya, directora del proyecto de construcción Rukoh

Si funciona, continuó, la productividad agrícola ciertamente aumentará, porque permitirá a los agricultores cosechar regularmente, incluso durante la estación seca. El sistema de riego, dijo Dhatik, ayuda a reducir los impactos negativos de la sequía, como las malas cosechas, el hambre y la pobreza entre los agricultores.

«Si el rendimiento de los cultivos aumenta, el bienestar de los agricultores aumentará automáticamente. No sólo aumentarán sus ingresos, sino que también aumentará el valor de sus propiedades agrícolas, fomentando así el crecimiento económico en las comunidades locales», afirmó.

La construcción de este proyecto, que se encuentra entre las regencias de East Ogan Komering Ulu (OKU) y Ogan Komering Ilir (OKI), continuó, es una forma de los esfuerzos de la Compañía para apoyar todos los programas gubernamentales. Como empresa estatal que brinda servicios de construcción con más de 64 años de experiencia, Dhatik enfatizó que la construcción de proyectos que beneficien a la comunidad en general es una máxima prioridad.