Agradece lo que tienes ahora

Jacarta – En un esfuerzo por fortalecer el apoyo para la implementación de tareas de la unidad en el campo, el Jefe de Estado Mayor del Ejército (kSAD) General del TNI Maruli Simanjuntak volver a distribuir vehículo oficial nuevo en las filas del ejército indonesio (TNI)TI ASIS). La entrega tuvo lugar en el Cuartel General del Ejército (Sede), Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Se han modificado los requisitos para convertirse en soldado del TNI AD, ahora la edad máxima es 24 años y la altura mínima es 158 cm.



Los vehículos oficiales entregados eran de distintos tipos. En sus declaraciones, el general Maruli reveló que hasta la fecha, el número total de vehículos distribuidos entre las filas del ejército indonesio desde 2024 ha alcanzado los cientos de unidades. Destacó que este paso era parte de un programa en curso para fortalecer las instalaciones de apoyo de las unidades en toda Indonesia.

Lea también: 65 Pati TNI AD ascendidos de rango, tres oficiales de alto rango se convierten en tenientes generales



«Hoy hemos preparado vehículos que serán distribuidos entre las filas», afirmó el Jefe del Estado Mayor del Ejército en una declaración escrita recibida en Yakarta el viernes 17 de octubre de 2025.

Según el general Maruli, la distribución de vehículos oficiales no es sólo una distribución de instalaciones, sino que es una forma concreta del compromiso del TNI AD de fortalecer el apoyo logístico y operativo a las unidades sobre el terreno. Con la disponibilidad de nuevos vehículos, se espera que el rendimiento de las unidades pueda aumentar, de modo que las principales tareas del ejército indonesio puedan llevarse a cabo de forma más eficaz y eficiente.

Lea también: TNI AD muestra el nuevo equipo de defensa ‘Tiger Tank’, aquí está su sofisticación



Además de entregar los vehículos, el Jefe de Estado Mayor del Ejército también expresó su agradecimiento a todos los soldados por su dedicación y arduo trabajo en el desempeño de sus funciones. Destacó la importancia de mantener la salud y agradecer cada don que tiene, tanto en la vida personal como oficial.

«Gracias a todos los miembros por su desempeño hasta ahora. Continúen manteniendo su salud, mantengan su dieta, hagan ejercicio y agradezcan todo lo que tienen ahora, ya sean las instalaciones, la familia o la salud que tienen», concluyó el Jefe de Estado Mayor del Ejército.