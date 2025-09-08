Agosto de 2025 Las ventas de motos penetran en cientos de miles de unidades, las exportaciones se sorprenden

Yakarta, Viva – Venta motocicleta En Indonesia, durante agosto de 2025, mostró un número bastante estable a pesar de que la dinámica del mercado automotriz aún está en curso. Los últimos datos sobre la Asociación Indonesia de la Industria de Motocicletas señalaron que las ventas nacionales llegaron a 578,041 unidades.

Citado Viva Automotive de la página oficial AisiEl lunes 8 de septiembre de 2025, esta cifra solo cayó ligeramente en comparación con julio, que registró 587,048 unidades.

Desde un lado exportarEl segmento completamente construido (CBU) registró 47,446 unidades en agosto. Esta cifra disminuye ligeramente en comparación con julio, que alcanzó las 50.042 unidades. Sin embargo, la tendencia de exportación de CBU permanece en una pista positiva durante todo el año.

Para la categoría completamente derribada (ERC), el envío en agosto registró 670,368 unidades. La cantidad aún es menor que la junio que registra el mayor número de 756,611 unidades. Sin embargo, el mercado de ERC sigue siendo uno de los principales contribuyentes a las exportaciones de motocicletas indonesias.



Cabina de motor Suzuki en iMOS 2023

Mientras tanto, las exportaciones de componentes motor o parte por parte muestran un número consistente alto. En agosto, el número de piezas de exportaciones alcanzó las 12.708.339 unidades. Esta figura solo cayó un poco desde julio, que tocó 12,972,706 unidades.

Si observa la tendencia de los primeros ocho meses 2025, las ventas nacionales han alcanzado los 4.26 millones de unidades. Este número confirma que la demanda interna sigue siendo la columna vertebral de la industria automotriz. El mercado interno se ve bastante difícil a pesar de las fluctuaciones en abril.

Para las exportaciones, Total CBU de enero a agosto llegó a 366,231 unidades. Este segmento proporciona una contribución estable a las divisas del país. Aunque la porción no es tan grande como las exportaciones de ERC, las tendencias de CBU aún muestran una demanda global mantenida.

La ERC todavía se exporta exportaciones con un total de 5.54 millones de unidades durante enero a agosto. Esta figura muestra que muchos países aún dependen de Indonesia como una base de producción de componentes ensamblados. El mercado de ERC también es un indicador de la fuerte competitividad de los fabricantes nacionales.

La parte de exportación por parte domina con un total de 88.42 millones de unidades hasta agosto. Este segmento muestra que la industria de los componentes locales se está fortaleciendo y confía en el mercado internacional. En el futuro, se cree que las piezas de exportación continúan creciendo junto con las necesidades del mantenimiento mundial de motocicletas.

En general, agosto de 2025 mostró un equilibrio entre los mercados nacionales y de exportación. Aunque hay una disminución delgada en varios segmentos, las tendencias a largo plazo aún muestran una dirección positiva. La industria automotriz nacional aún puede mantener el impulso en medio de varios desafíos.