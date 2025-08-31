Agostini reveló la razón para nunca dar consejos a Pecco Bagnaia

VIVA – MotoGP 2025 no se trata solo de una competencia feroz en la pista, sino también sobre la dinámica mental experimentada corredor. Uno de ellos es Francesco «Pecco» HúmedoCampeón mundial dos veces de Italia, que ahora enfrenta tiempos difíciles.

Curiosamente, Giacomo Agostina leyenda Vivir con 15 títulos mundiales afirmó elegir no dar «Pep Talk» o una motivación directa a Bagnaia.

La decisión no fue porque no le importaba, sino porque sentía que Bagnaia necesitaba calma y espacio para redescubrir su ritmo.

Agostini: «Mejor está tranquilo sin presión»

En una entrevista con Crash.net, Agostini enfatizó que no quería agregar una carga mental a Bagnaia, que ya era bastante pesada. Él ha explicado por qué no hablar con Bagnaia.

«No, porque es mejor que él [tenang] Sin presión «, dijo Agostini.

Para él, cada corredor definitivamente experimentará altibajos en su carrera. Incluso se teme dar un aliento excesivo para hacer que Bagnaia sea aún más cargada.

Temporada difícil para Bagnaia

La temporada 2025 es una de las temporadas más difíciles para Bagnaia. Desde el comienzo de la competencia, tuvo dificultades para encontrar el mejor rendimiento con su moto GP25. Los problemas técnicos, especialmente en la parte delantera del motor que hace que pierda «sensación» cuando se acelere, a menudo se conoce como la causa principal.

Por otro lado, Marc Márquez parecía dominante. El español logró dominar casi toda la serie de series de temporada iniciales, haciendo que la competencia de campeonato se sintiera cojo. Esta condición hace que Bagnaia sea más deprimida, especialmente porque es el único corredor italiano que se espera que compita con Márquez.

Agostini entiende esta situación. Consideró que la mala suerte y los problemas técnicos experimentados por Bagnaia no fueron del todo culpa del campeón defensor.

«Esta es una temporada difícil para él. Tiene mala suerte, porque a menudo hay problemas que no son sus errores», agregó Agostini.

Espero un gran duelo en la pista

Aunque elige no dar consejos directos, Agostini todavía tiene grandes esperanzas. Quería ver a Bagnaia volver a subir y dar resistencia feroz a Márquez.

«Espero que pueda pelear con Márquez. Eso es importante, no solo para sí mismo, sino también para la audiencia. Necesitamos ver un gran duelo para que el espectáculo MotoGP sea más interesante», explicó Agostini.

Para una leyenda como la clase Agostini, la rivalidad en la pista es una parte importante del atractivo de MotoGP. Sin una batalla apretada, la competencia se sentirá suave.

Confianza Ducati En Bagnaia

Aunque su desempeño disminuyó, Ducati todavía confiaba en Bagnaia. Todavía tiene un contrato con el equipo del fabricante hasta la próxima temporada, con un estatus permanente como compañero de equipo Marc Márquez.

Se habían circulado rumores de que Bagnaia podría haberse mudado a Yamaha en 2026. Sin embargo, hasta ahora Ducati mostraba una actitud totalmente de apoyo. Gigi Dall’igna, director técnico de Ducati, incluso enfatizó que el equipo trabajaría duro para ayudar a Bagnaia a salir de un momento difícil.

La decisión de Giacomo Agostini de no dar consejos directos a Bagnaia es una forma de sabiduría de una leyenda. Él entiende que a veces un corredor no necesita palabras motivadoras, sino tiempo y calma para elevarse de la adversidad.

Ducati Racer, Pecco Bagnaia

La temporada 2025 no fue sin problemas para Bagnaia, sino el apoyo de Ducati y las esperanzas de una figura tan grande como Agostini demostró que todavía tenía la oportunidad de competir nuevamente.

Para la audiencia, el duelo entre Bagnaia y Márquez es un espectáculo muy esperado y Agostini cree que ese momento aún se puede realizar.