AGO examinaron a los altos funcionarios relacionados con la corrupción de Pertamina, había un ex director gerente de Elia Manik al director de Adaro

Yakarta, Viva – Hasta 10 personas son revisadas como testigo presunto caso corrupción Gestión de petróleo crudo y productos de refinería Pertamina Período 2018-2023. Los que fueron llamados fueron 10 testigos de peso pesado, incluidos los altos funcionarios y los ex jefes de Pertamina.

Leer también: Pertamina aumenta el desempeño operativo para alentar el logro de la autoestima energía y el crecimiento económico nacional



Jefe de Centro de Información Legal Oficina del Fiscal GeneralAnang Supriatna reveló que uno de los testigos examinados fue el director de PT Adaro con las iniciales. «Testigos examinados por mí como director de PT Adaro», dijo Anang, el viernes 12 de septiembre de 2025.



Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Leer también: Contribuyendo a los ingresos estatales, Pertamina depositó RP225 billones hasta julio de 2025 alentó el crecimiento económico nacional



Además, los investigadores también convocaron al ex director presidente de Pertamina 2017-2018, Elia Massa Manik (EM), para ser cuestionado. Además de ambos, también se examinaron una serie de importantes funcionarios del grupo Pertamina. Son AF, PJS Gerente de Suministro de Petróleo Crudo PT Kilang Pertamina Internassional (2021-2024), y DB, Director de Operaciones de PT Kilang Pertamina International.

Luego está TA, director presidente de PT Kilang Pertamina Internassional, HBS, VP Business Planning & Portfolio Pertamina (2020-2021), AB, Producto Junior de Oficiales Junior Al extranjero Chartering Pt Pertamina International Shipping, UR, Director de Gestión de Riesgos de PT Pertamina International Shipping, y SS, Gerente de Crude Trading Pertamina (2017-202020).

Leer también: 4 Las subsidiarias de Pertamina se convierten en el cambio de juego en el mundo marítimo



Esta serie de nombres se suma a la longitud de la lista de testigos que han sido examinados por el investigador del Cuerpo de Adhyaksa en un caso candente que atrapó a la compañía energética estatal. Aunque aún no se reveló los detalles del material de examen, Anang enfatizó que esta citación tenía la intención de fortalecer la evidencia y la presentación del caso.

«El examen de testigos se llevó a cabo para fortalecer la prueba y completar la presentación en el caso», dijo.