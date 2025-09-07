Agnieszka Holland comparte su visión única de Kafka en ‘Franz’

Guillermo del Toro no es el único cineasta internacional célebre que logró realizar un proyecto de pasión de décadas este año. Donde Del Toro tenía «Frankenstein» Agnieszka Tiene «Franz», en el que el director polaco rinde homenaje al héroe literario que descubrió cuando era adolescente, lo que resulta en una película biográfica poco convencional que es más rompecabezas que retrato.

«Kafka ha sido parte de mi vida desde que tenía 14 años, que fue la primera vez que leí sus historias cortas, y luego ‘The Trial'», recuerda al «Europa Europa» Helmer, quien describe al popular escritor checo como un hombre de muchas paradojas. «Era muy abierto, pero al mismo tiempo inaccesible. Tenía la impresión de que lo entendía, que era parte de mi familia de alguna manera. Incluso tenía la fantasía de que lo estaba cuidando».

Según Holanda, Kafka fue una de las razones por las que fue a Praga para estudiar. «Era seguir su camino, estar en la ciudad», dice ella. En ese momento, la capital checa todavía tenía rastros de la era de Kafka; Ahora, Praga sirve casi como un santuario para el autor, con un museo oficial y varios monumentos en la ciudad, que van desde icónicos hasta kitsch en su opinión. «Se convirtió en una atracción turística y una de las principales fuentes de ingresos para las tiendas de recuerdos. Y en algún momento, comencé a estar un poco enojado con eso».

En 1981, una década después de graduarse de FAMU (la famosa escuela de cine que lanzó las leyendas checas de New Wave Miloš Forman y Jiří Menzel), Holanda adaptó «The Trial» de Kafka como teleplay para la televisión polaca. «Ese fue un trabajo muy instructivo para mí intelectualmente», dice ella. «Pensé que tocé algo esencial sobre ‘The Trial’, que no encontré en otras adaptaciones».

Mientras más lea Holanda sobre Kafka y se quedara por su escritura (incluidos los copiosos diarios y cartas que dejó), más se convenció de que el mundo lo interpretaba erróneamente. «Me di cuenta de que no está tan mal y oscuro, que es muy agudo y que hay mucho humor», explica. Holland había querido contar su historia, pero no fue hasta que ella regresó a Praga para hacer dos películas, «Burning Bush» y «Charlatan», que se presentó la oportunidad.

«Estaba segura de que no podía ser una película biográfica lineal tradicional», dice ella. «Nunca terminó ninguna de sus novelas, y de alguna manera, no es posible terminar la historia sobre él o pensar que lo capturamos. Y así, decidimos que reuniríamos las piezas, los fragmentos». El guión, coescrito con Marek Epstein, incorpora los problemas familiares de Kafka, la vida amorosa y el trabajo menos conocido, además de revelar interacciones (como un intercambio idealista revelador con un mendigo callejero), todo construido alrededor de la recepción crítica de dos días cuando Kafka el hombre se convirtió en Kafka en la marca.

«No soy un erudito. No quería enseñar a la gente», dice Holland. «Teníamos la impresión de que estábamos haciendo una película diferente prácticamente todos los días, y estilísticamente, eso se refleja de alguna manera. Por supuesto, fue arriesgado. Al hacer ese tipo de trabajo conceptual, nunca se sabe si se unirá como una historia que desea seguir».

La película llega un año después de la celebración del Centenario del autor, permitiendo que varios otros proyectos capitalicen el aniversario de la muerte de Kafka, en 1924, a los 40 años. Pero Holanda, que se encuentra entre los cineastas más comprometidos del mundo, no tenía otra opción. Su película anterior, «Green Border», se ocupa de la crisis casi al estilo de Kafka en la frontera de Polonia-Belaro, donde ninguna de las partes se hace responsable del cruce de los refugiados allí.

«Veo que mi vocación como cineasta no solo es contar las historias que son atemporales; también es reaccionar sobre la realidad que encuentro importante en el momento, cuando creo que tal vez todavía es posible cambiar ligeramente esta realidad», dice Holland, quien describe el problema de la migración como «un gran desafío para el mundo rico y para todo el planeta, de alguna manera, de alguna manera, pero estaba alarmado por lo que estaba sucediendo en su país de origen.

«Ves el mismo proceso en otros países de Europa y Estados Unidos también … qué fácil es inventar o nombrar el nuevo chivo expiatorio. [in order to] Comience el odio masivo, lo que conducirá a la violencia legalizada «. Entonces Holanda priorizó «Border verde».



«Ese fue un trabajo de cierta urgencia, lo que era imposible de impulsar más tarde porque el reloj estaba funcionando, por lo que dejamos a un lado ‘Kafka’ durante un año», dice ella. «Y ahora creo que era demasiado tarde. No detuve nada, por supuesto. Solo le di a algunas personas una razón para pensar y sentir».

Para Holanda, que fue criticado con dureza por las mejores autoridades de Polonia (el Ministro de Justicia la comparó con Goebbels y Stalin) por hacer esa película, el cine es un medio para la verdad y la reflexión.



«Hice esas películas sobre el Holocausto, no solo para honrar a las víctimas o para recordar los hechos históricos, sino también para enviar algún tipo de advertencia de lo que la humanidad es capaz de hacer», dice ella. «Desde mi película ‘Europa, Europa,’ Creo que la vacunación del Holocausto se está evaporando, lenta pero seguramente, lo que hizo que la gente dijo ‘nunca más’. Ahora somos susceptibles de aceptar las mismas cosas que los alemanes hicieron a mediados de los años 30 como una solución final «.

Kafka murió joven, aunque muchos de sus familiares judíos se convirtieron en víctimas del Holocausto. «Estaba bastante seguro de que nunca habría sobrevivido a eso. No era un sobreviviente. No era un luchador», dice Holland. «Era muy fuerte al perseguir su vocación para escribir, pero al mismo tiempo, era muy frágil en muchos niveles».



Holland pasó casi una década viviendo en Los Ángeles, pero fue la asignación de dirigir episodios de «The Wire» y «Treme» lo que abrió los ojos a la realidad de Baltimore y Nueva Orleans (tuvo esa oportunidad después de hacer amigos con la productora Nina Kostroff Noble en «Shot in the Heart»).

«Trabajar en esas dos series me enriqueció mucho: mi conocimiento de la vida estadounidense y los trágicos problemas que Estados Unidos tiene», dice Holland, quien vio algo que amigos que eran profesores e intelectuales en los Estados Unidos perdieron. «Recuerdo las discusiones con ellos cuando Donald Trump fue el primero en las primarias, y estaba viendo lo que estaba diciendo, y les dije:» Ganará «.

«Pero no soy político», se apresura a aclarar. «Creo que mi deber, o tal vez el ‘deber’ es una palabra pesada, como mi objetivo, es hablar sobre las cosas que la gente no quiere escuchar, tal vez, y los políticos los hicieron hostiles contra las voces que están planteando en defensa de algunos valores que habían sido ampliamente aceptados hace 10 años y ahora ya no lo son».