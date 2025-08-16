Agnez Mo ganó Bias de Ari Legowo revocó el informe, pero continuaría el paso legal para …

Yakarta, Viva – Largo conflicto entre músicos Sesgo de ari y cantantes internacionales Agnez Mo relacionado realeza Y los derechos de autor de la canción dijeron que finalmente terminó pacíficamente. La Corte Suprema (MA) otorgó la casación presentada por Agnez Mo, así como para cerrar la disputa legal entre los dos.

Con una actitud elegante, Ari puede aceptar la decisión sin resistencia. Afirmó que no tomaría un camino de revisión (PK) y estaba listo para revocar el informe que había publicado previamente en la sede de la policía de la investigación penal sobre supuestas violaciones de derechos de autor. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

«La declaración oficial. He transmitido al investigador Dittipideksus Bareskrim Polri para revisar el LP (que actualmente todavía está en el proceso de investigación) para revocar o liberar a los reportados de todas las acusaciones. Y reitero mi promesa, no habrá PK», dijo ARI Bias en la carga de historias de WhatsApp, citadas el sábado 16 de agosto de 2025.

Aunque el caso con Agnez Mo se resolvió oficialmente, Ari Bias admitió que aún continuaría pasos legales contra otras partes que se consideraron involucradas. Destacó al organizador del concierto de Agnez Mo como la fiesta que se responsabilizará.

«Mi abogado seguirá, mientras espera la decisión completa de la Corte Suprema para más pasos legales contra el organizador del evento», explicó.

La declaración de Ari Bias confirmó un nuevo capítulo de su relación legal con Agnez Mo.

«Por lo tanto, todos mis problemas legales con SDRI. Agnez Mo se ha resuelto.

Como se sabe, la Corte Suprema otorgó la apelación de Agnez Mo el 11 de agosto de 2025. Esta decisión declaró que Agnez Mo no tenía la obligación de pedir permiso o pagar regalías a los compositores, en este caso Ari Bias.

Anteriormente, en el Tribunal Comercial Central de Yakarta, Ari Bias había ganado y Agnez Mo debía pagar la compensación de Rp1.5 mil millones. Sin embargo, la decisión ahora fue cancelada por la Corte Suprema, terminando la disputa larga.