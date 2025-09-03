Agnez Mo Examen el mensaje de paz para Indonesia: la anarquía no es la respuesta

VIVA – En medio de una distancia que lo separa de la patria, el cantante Agnez Mo Nuevamente mostró un sentido de nacionalismo en Indonesia. Aunque ahora está en Toronto, Canadá, todavía expresó un mensaje de paz para el pueblo indonesio que estaban siendo golpeados por disturbios debido a la controversia del aumento en las asignaciones en el hogar de los miembros del DPR que desencadenaron protestas públicas.

A través de su cuenta personal de Instagram, Agnez compartió un video simple cuando cantó la canción nacional «Mother Pertiwi». La carga de repente atrajo la atención de muchas personas, porque no fue solo una actuación musical, sino también un mensaje conmovedor para mantener la unidad y no fue provocado por disturbios. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

En su declaración, Agnez explicó que estaba ocupado con el horario de rodaje en Toronto, incluso tuvo que someterse a fisioterapia debido a lesiones menores. Aun así, sintió que no podía permanecer en silencio al ver la situación en Indonesia.

«Lo siento si los resultados son simples. De la apretada agenda, solo encontré un día cantar dos canciones nacionales indonesias con cámaras simples. Esperamos que esto pueda traer un poco de calma a los amigos en Indonesia. La anarquía no es la respuesta, sino la auto-introspección», escribió Agnez Mo sobre su Instagram @agnezmo citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.

No solo cantando, Agnez también confirmó su compromiso de continuar llevando el nombre de Indonesia en el escenario mundial. Afirmó estar acostumbrado a enfrentar a varias partes que intentaron aprovechar su nombre para ciertos intereses, pero su creencia de que Indonesia nunca podría levantarse.

«No nos dejes provocar. No nos dejes ser manipulados. Somos más sabios, más fuertes, y ya no somos Indonesia en 1998», dijo.

Agnez también invitó al público a protegerse mutuamente con el espíritu de unidad en la diversidad. Para él, Indonesia solo puede permanecer fuerte si las personas se protegen entre sí y no se dividen fácilmente.

En la carga, Agnez cantó las canciones «Mother Pertiwi» e «Indonesia Pusaka» de Ismail Marzuki. Estas canciones fueron elegidas no solo porque estaban llenas de significado, sino también como un recordatorio de que la música podría ser un medio para expresar el mensaje de la unidad en medio de la agitación.