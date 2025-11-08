Agentes de policía de Luwu sospechosos de abusar de prisioneros

LuwuVIVA – Conjetura persecución a hogar caso inmoral con las iniciales RN (23) por individuos sin escrúpulos Policía con las iniciales SF en la policía de Luwu, Sulawesi del Sur, ha vuelto a empañar la imagen de la policía en la zona. RN presuntamente fue abusado en la celda usando sandalias y un palo hasta sufrir hematomas en la cabeza.

El padre de la víctima, SM (48), dijo que el incidente se reveló después de que su esposa visitó a RN en la celda de detención y vio el estado de su hijo, quien lucía triste y dolorido.

«Su madre obligó a RN a ser honesto. Finalmente nuestro hijo admitió que a menudo lo golpeaba un policía con las iniciales SF. Dijo que lo golpeaban con sandalias y un palo», dijo SM el sábado 8 de noviembre de 2025.

Luego, SM denunció el presunto abuso al Propam de la policía de Luwu el jueves 6 de noviembre. En el informe, SM admitió que su hijo no sólo fue golpeado, sino que también vio a otros prisioneros sufrir un trato similar.

«Lo golpearon en la cabeza con un objeto contundente. No sólo nuestro hijo fue la víctima, sino también otros presos, sólo que ellos tenían miedo de hablar», añadió SM.

Según los resultados del examen, se encontraron hematomas y hematomas en la cabeza de RN, lo que reforzó la sospecha de abuso. El jefe de la Sección Propam de la policía de Luwu, AKP, Mirwan Herlambang, confirmó los presuntos abusos. Mirwan explicó que su partido estaba manejando el informe de la víctima.

«Primero veremos los elementos de la acción, presentaremos un caso que involucre a partes relacionadas dentro de la policía», dijo Mirwan.

Sin embargo, este caso se suma a una larga lista de incidentes criminales que involucran a miembros de la policía de Luwu. Anteriormente, también se informó que un oficial de policía de la Unidad de Investigación Criminal había abusado de detenidos en la comisaría de Bua. De hecho, también hay miembros que son amenazados con ser despedidos por supuestamente acosar a una prisionera.

Esta serie de casos ha despertado la preocupación pública y exige una evaluación exhaustiva de las filas de la policía en Luwu.

El presidente del Foro Juvenil de Monitoreo del Desempeño Ejecutivo y Legislativo (FP2KEL), Ismail Ishak, pidió al Grupo de Trabajo de Reforma de la Policía Nacional, recién nombrado por el presidente Prabowo Subianto, que lleve a cabo mejoras directamente en la jurisdicción de la Policía de Luwu.

«Instamos al equipo del Grupo de Trabajo de Reforma de la Policía Nacional a que lleve a cabo de inmediato una evaluación exhaustiva del desempeño de la policía de Luwu, incluido el jefe de policía AKBP Adnan Pandibu», subrayó Ismail.