Agente de reparto detenido por «abusar sexualmente» de una modelo brasileña en Bangalore







un joven de 21 años agente de entrega fue arrestada por presuntamente abusar sexualmente de una modelo brasileña en su apartamento, dijo la policía el lunes.

El acusado fue identificado como Kumar, un estudiante de diploma en una universidad privada.

El incidente ocurrió el 17 de octubre cuando la modelo, que trabaja con una agencia privada, había realizado un pedido de comestibles a través de una aplicación de entrega.

De acuerdo a policíaEn su denuncia, la víctima alegó que el repartidor se portó mal con ella y la tocó de manera inapropiada luego de notar que estaba sola en casa.

Sin embargo, ella gritó y logró cerrar la puerta.

Posteriormente, presentó una denuncia en la comisaría de policía de RT Nagar con la ayuda de su empleador.

«Basándonos en la denuncia, registramos un caso en las secciones correspondientes del Bharatiya Nyaya Sanhita y arrestamos al acusado», dijo un alto oficial de policía.

Cuando el asunto llegó a conocimiento de dicho portal de entregaDespidieron al acusado inmediatamente, añadió la policía.

