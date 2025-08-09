Agentbrilink más cercano acceso a servicios financieros para agricultores en Gowa Regency

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK (Bri) Continuar expandiendo la gama de servicios financieros a través del fortalecimiento de la red Agenbrilink En varias regiones. En el distrito de Bontonompo, Gowa Regency, provincia de South Sulawesi, Podomoro Jaya Agentbrilink, que gestiona Syamsuardi desde 2017, ha sido parte de la red BRI que desempeña un papel activo en eliminar las necesidades financieras de la comunidad, especialmente los agricultores.

Syamsuardi trabajó anteriormente como marinero y tuvo la oportunidad de migrar a Yakarta. Después de regresar a su ciudad natal, vio la cantidad de necesidades de los residentes para los servicios financieros que eran fácilmente accesibles. A través de Agentbrilink Podomoro Jaya, desarrolló un negocio basado en el servicio bancario conectado a las actividades diarias de los ciudadanos, que van desde transacciones de depósitos, retiros de efectivo, pagos a plazos, hasta abrir nuevas cuentas.

El servicio se vuelve cada vez más importante cuando llega la temporada de cosecha, cuando las actividades económicas de la comunidad se dispararon. Syamsuardi registró un aumento significativo en las transacciones, especialmente de las empresas locales que hicieron una gran cantidad de retiros.

«En la temporada de cosecha, la transacción aquí está aumentando porque hay muchas grandes cantidades de coleccionistas de granos de retiro de efectivo, a veces puede ser de hasta cien millones más al día. Más allá de eso, el público también viene de manera rutinaria a las puntas de los agentes para depositar, retirar, pagar entregas, incluso abrir nuevas cuentas.

No solo se centró en el servicio, Syamsuardi también utilizó su unidad de negocios como espacio de aprendizaje para las personas que acababan de graduarse de la escuela. Vio la importancia de dar experiencia directa para aquellos que querían comenzar a conocer el mundo del trabajo.

«Los niños que acaban de graduarme de la escuela secundaria que invito a estudiar en mi casa. Ayudan a operar, mientras enseño cómo servir, administrar transacciones y ser responsables. Hágales saber lo básico primero y acostumbrarse al entorno laboral», dijo.

Además de correr agentesbrilink, Syamsuardi también actúa como un distribuidor de fertilizantes subsidiados para los agricultores en su área. La combinación de estos dos roles amplía su contribución, no solo en el apoyo a las actividades agrícolas locales, sino también en proporcionar beneficios económicos para las familias y las comunidades circundantes que dependen del sector de la producción de alimentos.

En una ocasión separada, el director de Bri Micro, Akhmad Purwakajaya, reveló que una de las principales potencias de Bri era llegar a las capas de la comunidad en general al país a través de la red AgentBilink.

«Hasta finales de junio de 2025, el número de agentes de Brilink había alcanzado más de 1,2 millones de agentes o crecieron 22.60% interanual. Estos agentes se extendieron en 67 mil aldeas, alcanzando todos los rincones del país. Desde el lado de la transacción, el agente de Brilink registró un volumen de transacciones de RP843 trillion o creció 9.85% YOY, mostrando un rol vital en vitalidad en el acceso financiero en el que se explicó el acceso financiero.