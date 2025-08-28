Agencia Postal de la ONU: Servicios que detienen los envíos a nosotros preparándonos para los cambios arancelarios







El Naciones Unidas La agencia que coordina las entregas de correo internacional dice que está trabajando para enviar pequeñas parcelas a los Estados Unidos nuevamente resolviendo confusión sobre la eliminación pendiente de una exención arancelaria de los Estados Unidos para las importaciones de bajo costo.

La Unión Postal Universal dijo que envió una carta al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el martes para expresar las preocupaciones que los países miembros de la agencia tienen sobre el final de la exención de ‘DE Minimis, `, incluidos los requisitos para recolectar y transmitir nuevas tareas aduaneras.

Los operadores de servicios postales de más de 30 países, incluidos casi todos los de Europa, tienen un envío limitado o dejado de enviar todo o la mayoría Parcelas con destino a los Estados Unidos valorado en USD 800 o menos, que ha sido el límite de los bienes importados para escapar de los cargos de aduana.

Eso va a cambiar el viernes, cuando la administración Trump está terminando la exención de minimis que ha existido de alguna forma desde 1938. La administración dice que la exención se ha convertido en una escapatoria que las empresas extranjeras explotan para evadir los aranceles y los delincuentes usan para obtener drogas en los Estados Unidos.

Las compras que ingresaron previamente a los EE. UU. Sin necesidad de limpiar la aduana requerirán la investigación y estarán sujetas a la tasa tarifa aplicable de su país de origen, que puede variar del 10 % al 50 por ciento. Durante los próximos seis meses, las órdenes de manejo de los operadores enviados a través de la Red de Mail Global también pueden elegir un deber fijo de USD 80 a USD 200 por paquete en lugar de la tarifa basada en el valor.

Mientras que el cambio se aplica a los productos de cada país, Residentes estadounidenses No tendrá que pagar las tareas de regalos enviados desde fuera del país valorados en hasta USD 100, o en hasta USD 200 en recuerdos personales de viajes al extranjero, según la Casa Blanca.

La Unión Postal Universal dijo que a sus 192 miembros no se les había dado suficiente tiempo o orientación para cumplir con los procedimientos descritos en la orden ejecutiva, el presidente Donald Trump firmó el 30 de julio para eliminar la elegibilidad libre de impuestos de los bienes de bajo valor.

`Reconociendo que la línea de tiempo de implementación breve plantea un desafío significativo para la red postal internacional, particularmente para la entrega de elementos de comercio electrónico, la UPU está trabajando con las autoridades estadounidenses relevantes para garantizar que la información sobre los requisitos operativos de las medidas se comunique de manera efectiva, dijo la agencia en un comunicado.

Dijo que también estaba funcionando para acelerar el desarrollo de un sistema que facilitaría oficinas de correos Cobrar las tareas aplicables si una persona o negocios de envío de productos a los EE. UU. Es responsable de pagarlos.

