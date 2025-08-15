AGC International despliega ‘Kiss of the Spider Woman’ en todo el mundo

Locarno, Suiza – AGC internacional está cerrando una serie de grandes acuerdos de distribución en mercados clave en todo el mundo en ‘Kiss of the Spider Woman’, protagonizando Jennifer López, Luna de diego y Tonatiuh, antes del estreno internacional de la película el sábado en el Festival de Cine de Locarno.

Escrito y dirigido por Bill Condon («Dreamgirls»), los distribuidores «Kiss of the Spider Woman» toman Eagle Pictures (Italia), Roadshow Pictures (Australia y Nueva Zelanda) y BF Distribution (Latin America), MIS Label (Scandinavia), Cinemundo (Portugal) y Ascot Elite (Switzerland).

Entre otros distribuidores: Tanweer (Grecia, Chipre y Turquía), AQS (República Checa, Eslovaquia), KCS (Ex-Yugoslavia), Pt Falcon (Indonesia), Shaw (Singapur), Lionsgate (India) y Echo Lake para aviones, excluyendo los Estados Unidos

AGC International maneja las ventas internacionales en «Kiss of the Spider Woman». WME y CAA Media Finance formaron los derechos de los Estados Unidos. Los derechos de América del Norte fueron adquiridos por atracciones en el camino, Lionsgate y LD Entertainment después del destacado debut de Sundance de la película. Un lanzamiento teatral está programado para el 10 de octubre.

«Estos distribuidores ya forman una base sólida para el despliegue en el extranjero de la película y, con la mayoría de los distribuidores internacionales planean lanzar la película en el corredor de la temporada de premios a fines de 2025 y principios de 2026, anunciaremos más acuerdos de distribución en muchos otros territorios en las próximas semanas que se abordan por los fuertes materiales de marketing y el zumbido que salen de los EE. UU.», AGC Studios El CEO y presidente Stuart Ford dijo Variedad.

Las discusiones de acuerdos están en una etapa avanzada en el Reino Unido y Francia y parecen que se cierran en las próximas semanas, agregó.

Los acuerdos de distribución asegurados hasta la fecha en la mitad de los principales mercados del mundo.

Las reacciones robustas en todo el mundo no son sorprendentes. Descrito por AGC Studios como una «fantasía deslumbrante de color tecnicolor», «Kiss of the Spider Woman» también está protagonizada por Diego Luna («Andor», «Y tu Mama También»), interpretando a Valentín, un prisionero político en un centro de detención de 1983, bajo una dictadura que torturó y mató a 14,000 detenidos. Molina (Tonatiuh), un tocador de ventana condenado por indecencia pública, es asignada a su celda. Los dos forman un vínculo poco probable cuando Molina relata la trama de un musical de Hollywood protagonizado por su diva de pantalla plateada favorita, Ingrid Luna (Jennifer López).

Beso de la mujer araña

© 2025 AE Ops, LLC D/B/A Artists Equity y Mohari Media US LLC. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS

La película de 2025 también extrae una rica vena de creatividad, basada en la misma novela titulada de Manuel Puig de Argentina, escrita cuando estaba en la cima de sus poderes exuberantes, fusionando la referencia política y la cultura pop. También adapta el musical de Broadway de 1993 del mismo nombre del dramaturgo Terrence McNally («Master Class», «Ragtime») y el equipo de compositor John Kander y Fred Ebb («Cabaret», «Chicago»).

«The Kiss of the Spider Woman» fue aclamado como el títulos más zumbado en el Festival Sundance de este año. En su revisión, Variedad Peter Debruge señala que con eso, «Kiss of the Spider Woman» «Ciertamente (e asombrosamente) se transforma en la pantalla grande, cortesía del director de ‘Dreamgirls’ Bill Condon». «Aquí no tenemos menos diva que López ardiendo en un papel triple (» Ingrid Luna «,» Aurora y la mujer araña «)». El número de título «presenta a López en la más fabulosa», agrega.

«López garantiza una audiencia más amplia. Las películas de Bill Condon como escritor o director han disfrutado de un gran atractivo cruzado», señaló Ford.

De hecho, Condon presenta en un grupo selecto de escritores y directores cuyas películas han obtenido más de $ 3 mil millones en la taquilla global.

«Beauty and the Beast» recaudó $ 1.27 mil millones, «The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1» $ 712.5 millones, «The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2» $ 848.6 millones «,» Chicago «, que escribió, $ 306.8 millones y» Dreamgirls «$ 155.5 millones.

Las empresas que lanzan «Kiss of the Spider Woman» se encuentran entre las mejores de su clase, distribuyendo películas que van desde nominados a los premios de la Academia y ganadores hasta éxitos de taquilla, obras comerciales robustas y éxitos de prestigio festivales. Roadshow Pictures, por ejemplo, lanzaron «Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes», «The Beekeeper», protagonizada por Jason Statham y «Concónimo» dirigido por Edward Berger; BF Distribution compró «La sustancia» y «Emilia Pérez», los sobresalientes de Cannes 2024.

Una presentación de Equity y Mohari Media de Artists, «Kiss of the Spider Woman» es una producción de Josephson Entertainment/Tom Kirdahy/Greg Yolen/Nuyorican. Artistas Equity y Mohari Media financiaron la película.

«Nuestros socios Artists Equity y Mohair Media nos encargaron colocarlos en el negocio con jugadores especializados de primer nivel en cada mercado que pueden posicionar la película correctamente; los lanzamientos impulsados por el prestigio son un ejercicio estratégico global en estos días», comentó Ford.

Locarno: ‘Prestigio, elegancia y mucha prensa’

Después de estrenarse en Sundance a principios de este año, la película no era elegible para Venecia, que requiere estrenos mundiales solamente, o Toronto.

«Kiss of the Spider Woman» ahora celebra su estreno internacional el sábado 16 de agosto como la película de cierre de la noche en el Festival de Cine de Suiza de Suiza, el mayor evento cinematográfico de Europa en la primera mitad de agosto. «Kiss» cerrará a Locarno con una proyección al aire libre en la legendaria Piazza Grande de la ciudad, su plaza principal, que asienta a 6.500 espectadores.

«La Piazza Grande es tan impresionante y electrizante de un lugar como encontrarás en cualquier festival del mundo y parecía una gran opción con el mayor sentido de drama y extravagancia cinematográfica de esta película», dijo Ford a Variedad.

El estreno de Locarno también forma parte de una construcción cuidadosamente calibrada para la apertura de los Estados Unidos y un despliegue global estratégico.

«El momento de la noche de cierre de fines de verano también se jivan muy bien con la campaña de marketing de los Estados Unidos en marcha antes de un lanzamiento relativamente a principios de octubre», señaló Ford.

Agregó: «Locarno ofrece prestigio, elegancia y mucha atención de prensa en lo que es una selección mucho menos concurrida que la mayoría de los festivales en el corredor de la temporada de premios. También actúa como una prueba de fuego para una respuesta crítica internacional que alimenta nuestras discusiones con distribuidores exclusivos que miran un lanzamiento temprano de 2026».