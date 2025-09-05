‘AGATA TRZEBUCHOWSKA de Ida dirige’ lazos », ‘este no es lugar para ti’

«IDA» estrella Agata trzebuchowska hace su debut como director con «Vínculo. «

«Nunca me sentí como una actriz y nunca planeé unir mi futuro. ‘Ida’ fue un accidente completo, pero maravilloso, porque probablemente me empujó hacia el cine y la dirección», dijo Variedad. Trzebuchowska está protagonizada por «Erupcja» de Pete Ohs junto a Charli XCX, que se estrenará en TIFF. Pero actuar «todavía no le interesa», subrayó.

Su breve «calor», codirigido con Mateusz Pacewicz, se estrenó en Sundance y fue seguido por «vacante».

«Ties», que también escribió, cuenta la historia de «El horror de la adolescencia» desde la perspectiva de Maks, de 16 años, quien, mientras pasa sus vacaciones cuidando la abuela moribunda, inesperadamente se enamora de su hermana, Emma.

«Cuanto más se acercan el uno al otro, cruzando límites eróticos, más se despierta algo inquietantemente inhumano en la abuela. Es una combinación de horror y romance, donde el verano ordinario se convierte gradualmente en algo oscuro y extraño», dijo.

«Veo el horror como una gran herramienta para familiarizar a las personas con temas controvertidos. El incesto es definitivamente uno de ellos».

La película, producida por Patryk Sielecki y Adrianna Rędzia para Lumisenta Film Foundation, con sede en Varsovia, también detrás «Bosque» de Lidia Duda y «An Orange de Jaffa» de Mohammed Almughanni, tardó solo seis meses en hacerse.

«El cine independiente tiene un poder extraordinario. Creo que juntos hemos creado un sistema de producción que nos gustaría desarrollar más», dijo Sielecki. El equipo también se reunirá en «Urke» de Trzebuchowska.

«Ties ‘nació de la pasión, pero también se convirtió en una verdadera puerta de entrada a más producciones. Poco después de completar la filmación, recibimos el apoyo del Instituto de Cine Polaco para’ Ansiety of the Heart ‘de Michał Edelman y’ Blossoming ‘de Kamila Serwicka».

Trzebuchowska agregó: «Escribí el guión en un mes. Vine a Patryk y le dije:» Oye, hagámoslo en el verano, sin dinero «. Estando loco, afortunadamente estuvo de acuerdo ”, admitió.

«Reunimos fondos privados mínimos y teníamos un equipo de unas diez personas. Hicimos todo nosotros mismos. Fue intenso y exigente, pero también increíblemente satisfactorio. En Polonia, obtener fondos puede llevar años. Es difícil hacer su debut, e incluso más difícil mantener el entusiasmo por el proyecto».

Además de los «lazos», centrándose en «el miedo al cambio y el hecho de que el cambio es inevitable … puede ser aterrador, pero también emocionante. Al igual que los deseos humanos», dice Trzebuchowska, ella también dirigirá «esto no es lugar para usted» sobre dos hermanas que crecen en el campo polaco que viajan al sur de France y compitirá por la atención de una mujer cierta.

«Es una versión más oscura de ‘The Snow Queen’, que combina el realismo con el cuento de hadas. Al igual que en ‘lazos’, estoy interesado en la oscuridad de la adolescencia y la sexualidad. Me gusta cuando el espectador puede entrar en los zapatos de los personajes y experimentar el mundo a través de sus sentidos, incluso si distorsiona el realismo puro», dice.