‘After the Hunt’ abre la Buzzy International Festival de Río Festival

Río de Janeiro, Brasil – Luca Guadagnino’s «Después de la caza«Abrirá el 27th Edición del Río International Film Fest, el festival más grande de América Latina. La película, protagonizada por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield, se proyectará el 2 de octubre en la ceremonia de apertura del festival en el centro de Río Cinelândia (Cinemaland) Square Landmark Theatre.

Río Film Fest se unirá durante el período del 2 al 12 de octubre y contará con unas 260 películas, 124 de Brasil y el resto de docenas de países de todo el mundo. Es la posibilidad de que los cariocas, como se llama a los residentes de Río, para asistir a los estrenos brasileños de los aspectos más destacados de la producción mundial de este año en 25 pantallas en los cines, más cuatro sitios al aire libre, repartidos entre los 6.7 millones de habitantes de Río.

«After the Hunt» tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y también abrió el Festival de Cine de Nueva York. El thriller psicológico se centra en un profesor universitario (Julia Roberts) que tiene que lidiar con un caso de acoso sexual, un problema común en el sistema educativo de Brasil.

«Luca Guadagnino es uno de los directores contemporáneos más completos de la actualidad, con una visión que entiende el mundo más allá de lo superficial. Eso es lo que es el cine: ir más allá. Estoy extremadamente feliz y honrado de que el Festival de Cine de RíoUna vez más, agradece su talento y su visión del mundo ”, dijo Ilda Santiago, directora ejecutiva de Río, Proyectos de Programación e Int’l.

«Hamnet» de Chloé Zhao cerrará la extensa programación del festival el 11 de octubre. La proyección será en el Teatro Odeon, también el hogar de la ceremonia de premiación del festival al día siguiente. «Hamnet» recientemente ganó el altamente codiciado premio People’s Choice de Toronto, reforzando sus posibilidades de los Oscar.

La estrella francesa Juliette Binoche asistirá al Festival de Cine de Río para presentar «In-I In Motion», su primera película como directora. La película traza el proceso creativo detrás de una actuación co-creada por Binoche y el aclamado coreógrafo y bailarín británico Akram Khan en 2007.

Otro punto destacado del festival es el aclamado «La Grazia» de Helmer Italian Paolo Sorrentino, que abrió el Festival de Cine de Venecia de este año. En la trama, un presidente ficticio de Italia enfrenta dilemas morales y éticos.

Neón

Reconocido «Sentimental Value» Danish-norwegian Joachim Trier, otro programa destacado del programa, es un fuerte contendiente para los Oscar. El drama es el candidato de Noruega para la categoría internacional de películas y es citado como contendiente a la mejor imagen, Mejor actriz (Renate Reinsve) y el mejor actor (Stellan Skarsgård).

El debut como director de Kristen Stewart, «The Chronology of Water», es otro destacado. Basado en las memorias más vendidas de Lidia Yuknavitch de 2011, la película ve a Imogen Poots retratando a la autora en su viaje como un aspirante a nadador olímpico que escapa de una casa abusiva, confronta la adicción, la pérdida de un niño y el abuso sexual, que finalmente encuentra su voz a través de la escritura y el arte y se convierte en un maestro renombre y autor.

Otros aspectos más destacados del festival de cine de Río incluyen «The Stranger» del veterano veterano François Ozon, basada en la novela clásica de Albert Camus en 1942; «The Voice of Hind Rajab» de Kaouther Ben Hania, una película de docudrama que sigue al asesinato de la niña palestina titular de cinco años que vivía en la Franja de Gaza; «What Does the Nature le dice», un drama coreano de Hong Sang-soo, un drama coreano con una narrativa minimalista que explora temas de amor, arte y familia.

«Franz» de Agniezka Holland es un drama biográfico protagonizado por Idan Weiss como Franz Kafka y la presentación de Polonia para la mejor película internacional de los Oscar. El famoso director de Werner Herzog, «Elefantes Ghost», es un doctor que sigue a Steve Boyes, un naturalista sudafricano, en su búsqueda de lo que él cree que es una especie no descubierta de elefante africano en la meseta de las tierras altas de Angola.

«The Fence» de Claire Denis es una adaptación francesa en inglés de la obra de Bernard-Marie Koltès «Black Battles With Dogs», que explora el control del colonialismo en una comunidad de África Occidental.

Se unen al programa otros títulos importantes como «The Ballad of a Small Player» de Edward Berger, «Die, My Love» de Lynne Ramsey, «Dos fiscales» de Sergei Loznitsa, «Vie -Villa de Nia Dacosta» de Nia Dacosta de Rebecca Zlotowski, «sí» de Nia Dacosta, «Hedda» de Nia Dacosta, «Hedda», «Hedda», «Jaula» Just «. «Alpha» de Ducornau, «The Mastermind» de Kelly Reichardt, «Huérfano» de Lázló Nemes, «Dreams» de Michel Franco y «Yakushima’s Illusion» de Naomi Kawase.