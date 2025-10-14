África lleva el espectáculo a Brasil

showmax está ampliando su hit”verdaderas amas de casa” con “The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Africa”, que reúne a miembros destacados del elenco de Sudáfrica, Kenia y Nigeria para una escapada a Brasil.

La última entrega sigue al éxito de “The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Sudáfrica”, que se ubicó como una de las series más vistas de Showmax en 2024. La nueva serie reúne a 10 amas de casa de todo el continente para lo que los productores llaman una celebración de la hermandad y el glamour panafricanos.

De “The Real Housewives of Durban”, el elenco incluye a Annie Mthembu (temporadas 1-3), Angel Ndlela (temporadas 4-5) y Jojo Robinson, quien ha aparecido en cuatro temporadas consecutivas desde que se unió a la temporada 2, lo que la convierte en la ama de casa con más experiencia de la alineación.

Los representantes de Johannesburgo son Madam Evodia Mogase y Christall Kay, dos miembros originales del reparto que se convirtieron en las primeras estrellas destacadas de la franquicia en África. Madam Evodia protagonizó la temporada 1, mientras que Kay apareció en la temporada debut, regresó para la temporada 2 y apareció en “The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Sudáfrica” del año pasado.

La representación de África Oriental proviene de Nairobi con la Dra. Catherine Masitsa (Dr. C) y Zena Nyambu. Dr. C apareció en ambas temporadas de la franquicia de Kenia, mientras que Nyambu se unió como miembro del elenco a tiempo completo en la temporada 2.

Completan el reparto la nigeriana Mariam Timmer de “The Real Housewives of Lagos”, que ha aparecido en las tres temporadas, y la princesa Jecoco de “The Real Housewives of Abuja”, que debutó en la primera temporada de ese programa.

“’The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Africa’ es más que un simple reality show, es una celebración de la feminidad africana en todo su poder, diversidad y glamour”, dice el productor ejecutivo Graeme Swanepoel. «Por primera vez, reuniremos a amas de casa icónicas de todo el continente para compartir sus mundos, sus historias y su hermandad. Es absolutamente panafricano, dirigido por mujeres y lleno del tipo de energía y autenticidad que hace que África sea diferente a cualquier otro lugar de la Tierra».

La serie es producida por GOAT Productions, que anteriormente produjo “Unfollowed”, “Untied” y la tercera temporada de “Life With Kelly Khumalo”, ganadora del Premio de Cine y Televisión de Sudáfrica.

Barrie Kelly, vicepresidente de producción y desarrollo de formatos internacionales de NBCUniversal Formats, agregó: «Cada versión africana de ‘The Real Housewives’ ha capturado la vibrante diversidad de su país al mismo tiempo que resuena con audiencias tanto a nivel local como global. Con ‘The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Africa’, estamos llevando esa energía al siguiente nivel. En asociación una vez más con GOAT Productions y Showmax, esta serie reúne a algunas de las amas de casa más formidables para un viaje inolvidable. No podemos esperar a que los espectadores se unan a ellas en el viaje de su vida a Brasil”.

El formato “The Real Housewives Ultimate Girls Trip” se lanzó en EE. UU. en 2021 con cuatro temporadas en Peacock, producido por Shed Media. Los formatos “The Real Housewives” y “The Real Housewives Ultimate Girls Trip” son distribuidos internacionalmente por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group.

“The Real Housewives Ultimate Girls Trip: Africa” se estrena en Showmax el 28 de noviembre.