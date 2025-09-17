Afriansyah Noor inaugurado oficialmente para ser el ministro de Wamenaker reemplazando a Immanuel Ebenezer

Miércoles 17 de septiembre de 2025 – 16:26 Wib
Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto instaló varias figuras en el contexto de las filas de reorganización del gabinete rojo y blanco en el Palacio del Estado el miércoles 17 de septiembre de 2025. Uno de Prabowo fue inaugurado Afriandsyah Noor.
Se le confía para ocupar el cargo de viceministro de mano de obra (Viceministro) Reemplazar a Immanuel Ebenezer, que fue arrastrado por un caso de corrupción.
La inauguración se basa en el número de decreto presidencial (Keppres) 97p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y representantes estatales estatales en 2024-2029 leídos por el Diputado para la Administración del Ministerio de Estado Secretaría Nanik Purwanti.
«Por el bien de Dios, juro, que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de Darma Bakti en la nación y el estado», dijo Prabowo y reproducida por todas las cifras nombradas.
«Que llevo a cabo las tareas del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con plena responsabilidad», agregó.
Además de Afriansyah Noor, Prabowo también inauguró a otros funcionarios. La siguiente es una lista:
– Menko Polkam: Djamari Chaniago
– Menpora: Erick Thohir
– Jefe de la Oficina de Personal Presidencial: Muhammad Qodari
– Asesor especial del Presidente de Kamtibmas y Reforma Polri: Ahmad Dofiri
– Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno: Angga Raka Prabowo
– Wamenhut: Rohmat Marzuki
– Wamenkop: Farida Faricha
– Representante de BGN Head: Naniek S Dayang
– Adjunto de BGN: Sonny Sanjaya
– Jefe de LKPP: Sarah Sadiqa
