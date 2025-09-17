Afriansyah Noor inaugurado oficialmente para ser el ministro de Wamenaker reemplazando a Immanuel Ebenezer

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto instaló varias figuras en el contexto de las filas de reorganización del gabinete rojo y blanco en el Palacio del Estado el miércoles 17 de septiembre de 2025. Uno de Prabowo fue inaugurado Afriandsyah Noor.

Leer también: Erick Thohir fue oficialmente inaugurado Prabowo como la menpora



Se le confía para ocupar el cargo de viceministro de mano de obra (Viceministro) Reemplazar a Immanuel Ebenezer, que fue arrastrado por un caso de corrupción.

La inauguración se basa en el número de decreto presidencial (Keppres) 97p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y representantes estatales estatales en 2024-2029 leídos por el Diputado para la Administración del Ministerio de Estado Secretaría Nanik Purwanti.

Leer también: El asistente de Prabowo enfatizó que el director de SMPN 1 Prabumulih fue cancelado, aclaró el alcalde





El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Por el bien de Dios, juro, que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de Darma Bakti en la nación y el estado», dijo Prabowo y reproducida por todas las cifras nombradas.

Leer también: Erick thohir se convirtió oficialmente en la nueva menpora reemplazó a Dito Ariotedjo?



«Que llevo a cabo las tareas del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con plena responsabilidad», agregó.



Partido Demócrata Wasekjen, Afriansyah Noor en el complejo del Palacio Presidencial

Además de Afriansyah Noor, Prabowo también inauguró a otros funcionarios. La siguiente es una lista:

– Menko Polkam: Djamari Chaniago

– Menpora: Erick Thohir

– Jefe de la Oficina de Personal Presidencial: Muhammad Qodari

– Asesor especial del Presidente de Kamtibmas y Reforma Polri: Ahmad Dofiri

– Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno: Angga Raka Prabowo

– Wamenhut: Rohmat Marzuki

– Wamenkop: Farida Faricha

– Representante de BGN Head: Naniek S Dayang

– Adjunto de BGN: Sonny Sanjaya

– Jefe de LKPP: Sarah Sadiqa