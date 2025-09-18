Afriandsyah Noor reemplaza a Noel para ser el vice Ministro, los demócratas prometen proteger la confianza de Prabowo

Yakarta, Viva – Secretario General del Subdirector (Wasekjen) de la fiesta DemócrataLa nasución syahrial enfatizó que su partido mantendría confianza Prabowo dado a su grupo.

Porque, Prabowo acaba de instalar Afriandsyah Noor, que es un Wasekjen demócrata como viceministro de mano de obra (Viceministro).

«De acuerdo con la dirección del presidente de la Asamblea, el Sr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) y el presidente general Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy), el Partido Democrático es obligatorio gabinete Presidente Prabowo Subianto. Los demócratas no desperdiciarán la oportunidad y la confianza del presidente «, dijo Syahrial a los periodistas el miércoles 17 de septiembre de 2025.



El presidente Prabowo inauguró a varios ministros en el palacio estatal Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Agregó que el Partido Demócrata expresó su gratitud a Prabowo y también fue desafiado por el mandato confiado a Afriandsyah Noor.

Estaba seguro, Prabowo debe tener una evaluación positiva, de modo que la posición del viceministro fuera confiado a los cuadros del Partido Demócrata.

«Como compañero subsecretario general del DPP del Partido Demócrata, podemos transmitir al público que toda la gerencia del partido desde el nivel central a regional será sólido para proporcionar el máximo apoyo para el éxito del trabajo de Bung Ferry como miembro del gabinete», agregó.

Anteriormente, el presidente indonesio, Prabowo, Subianto, inauguró varias figuras en el contexto de reorganizar el gabinete rojo y blanco en el Palacio del Estado el miércoles 17 de septiembre de 2025. Uno de los inaugurados Prabowo era Afriansyah Noor.

Se le confiaba para ocupar el cargo de viceministro de mano de obra (Wamenaker) reemplazando a Immanuel Ebenezer, quien fue arrastrado por un caso de corrupción.

La inauguración se basa en el número de decreto presidencial (Keppres) 97p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y representantes estatales estatales en 2024-2029 leídos por el Diputado para la Administración del Ministerio de Estado Secretaría Nanik Purwanti.

«Por el bien de Dios, juro, que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia en 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su ser de Darma Bakti en la nación y el estado», dijo Prabowo y reproducida por todas las cifras nombradas.

«Que llevo a cabo las tareas del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con plena responsabilidad», agregó.