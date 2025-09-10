Afortunadamente, pagar las cuotas del vehículo a tiempo

Yakarta, Viva – Proporcionar entrega Los vehículos a tiempo resultaron traer muchos beneficios, no solo para las compañías financieras sino también para los clientes. Esto se vio en la celebración del Día Nacional del Cliente de 2025 celebrado. Empresas de crédito Astra (ACC) el 10 de septiembre en su oficina central, TB Simatupang, Yakarta.

En el caso de que ACC distribuyó premios de metales preciosos y cupones de descuento de cuotas por valor de Rp1,000,000 para clientes leales. No solo eso, los clientes también pueden disfrutar de servicios adicionales, como controles de salud gratuitos y limpieza de hongos de vidrio para automóviles.

La directora de operaciones de ACC, Devy Santoso Jayadi, dijo que esta apreciación se dio como una forma de agradecimiento por la confianza del cliente. «Cada logro ACC es el resultado de la confianza del cliente que continúa acompañando a nuestro viaje», dijo, citado Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Devy agregó, el Día Nacional del Cliente de este año es un impulso para acercarse y recordar la importancia de la disciplina para pagar entregas. «Presentamos programas interesantes como una forma tangible de aprecio por la lealtad de nuestros clientes», dijo.

Se otorga una forma de premios a los clientes con buen historial de pagos. Aquellos que son consistentes a tiempo incluso tienen la oportunidad de obtener un cupón de entrega por valor de Rp1,000,000.

No unos pocos clientes que vienen a la sucursal para utilizar un buen descuento de hasta un 50 por ciento. También se entregaron recuerdos interesantes a aquellos que asistieron directamente a la ubicación del evento.

ACC enfatizó que los beneficios de pagar cuotas a tiempo no solo se limitan a premios o cuotas. Un buen historial de pagos también facilitará a los clientes al enviar financiamiento en el futuro.

En esa ocasión, ACC también anunció su logro para ganar el premio de calidad de servicio 2025 por la categoría de compañías financieras de cuatro ruedas con la mejor experiencia de servicio.

El premio de calidad del servicio se evalúa desde varios aspectos, como accesibilidad, calidad del proceso de servicio, a las soluciones ofrecidas.

Además del premio, ACC también recibió un aprecio especial en el evento de la noche ThinkCustomer. La compañía se considera consistente en colocar a los clientes como socio principal, incluso a través de un programa educativo para pagar cuotas a tiempo que ahora se ha demostrado que trae muchos beneficios.