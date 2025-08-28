‘Afonso’s Smile’ explora la mayoría de edad de un adolescente gay en Portugal

El galardonado autor portugués João Pedro Rodrigues («Will-O’-the-Wisp») está desarrollando su próxima característica, la Luca guadagnino-Produjo «Afonso’s Smile», una historia de la mayoría de edad sobre un adolescente que descubre su sexualidad en medio de la agitación de la revolución portuguesa. El director presentará la película durante el mercado de financiación de Gap de Venecia, que se ejecuta en el Lido del 29 al 31 de agosto.

«Afonso’s Smile» comienza después de la revolución de abril de 1974 de Portugal, ya que Afonso, de 16 años, regresa de Macao para vivir con su madre artista, Noémia, en Lisboa, una ciudad todavía atrapada en la agonía del fervor posrevolucionario. A medida que la capital comienza a despertarse de décadas de dictadura, Afonso se agita con su propio despertar emocional y sexual.

En poco tiempo, se encuentra en la comunidad gay clandestina de Lisboa, donde lidia con su propia identidad y deseos. Su creciente atracción por el amante de Noémia, un periodista inglés, se convierte en una aventura de fantasía a través de su pasión compartida por los libros, estableciendo Afonso en un curso para tomar decisiones cada vez más arriesgadas mientras busca experimentar el amor y la libertad personal por primera vez.

“Afonso’s Smile” is a co-production between Terratreme Filmes (Portugal), Joli Rideau (Luxembourg) and Frenesy Film (Italy), and produced by João Matos, Fabrizio Maltese and Guadagnino, whose latest film, the Julia Roberts-starring “After the Hunt,” premieres Out of Competition at the Festival de Cine de Venecia. Se basa en una historia de Miguel Fajardo, que fue ambientada en Colombia pero adaptada por Rodrigues para explorar «la realidad portuguesa de la revolución en los años 70», dijo el director a dijo Variedad.

Comienza en Macao, la colonia portuguesa donde Rodrigues vivía como un niño, y se basa en parte en sus recuerdos de crecer allí cuando ocurrió la revolución. Sin embargo, a diferencia de sus trabajos anteriores, que describió como «mezclas más ensayísticas de documental y ficción», la narración marca su pieza de primer período y sigue completamente a personajes ficticios durante ese tiempo turbulento en la historia portuguesa.

El escenario de Macao no es incidental a la historia, según Rodrigues, que describe la isla somnolienta como «un lugar muy pequeño no conectado para el resto del mundo». «La revolución llegó más tarde allí», dijo. «Todo llegó tarde. Ni siquiera había una revolución ‘real’ allí. Todo cambió políticamente, pero nada cambió mucho en la realidad».

«Afonso’s Smile» gira en torno a esa «idea de retraso», dijo el director, reflejando el despertar tardío del protagonista con su sexualidad, así como la realidad política para la comunidad LGBTQ en un país que estaba emergiendo de casi medio siglo de dictadura.

«La homosexualidad solo se legalizó en Portugal en el ’82. La revolución fue ’74», dijo Rodrigues. «Hubo un comportamiento conservador. La mentalidad realmente no cambió con respecto a la sexualidad y la apertura a las nuevas formas de sexualidad». Cuando se trataba de la comunidad LGBTQ de Portugal, «esos derechos no fueron conquistados al mismo tiempo que la libertad fue conquistada».

Sin embargo, una comunidad queer subterránea floreció en Lisboa, a pesar de la persecución de las autoridades, y es en parte la historia de esa comunidad, contada desde la perspectiva de un protagonista adolescente que está «descubriendo el mundo», que anima «la sonrisa de Afonso».

«Todavía hay muchas historias que no se contaron, todavía no se contó, sobre ese período», dijo Rodrigues. «No se trata realmente de la [political] revolución. Se trata de la revolución que también está sucediendo dentro de él como el contrapunto de la [political] revolución. De alguna manera van en diferentes direcciones «.

El director señaló que «Metamorfosis a través del deseo» ha dado forma a la mayoría de sus películas, y en «Afonso’s Smile» vuelve nuevamente al tema de la transformación, señalando cómo el cambio es «una forma clásica de contar una historia».

«En mis películas, de alguna manera ese cambio es más radical. Es más físico», dijo. «Pasas de la realidad a la imaginación a la fantasía. Quizás eso es lo que me interesa abordar: cómo puedes entrar en la imaginación. Creo que el cine, porque es muy realista, es la herramienta ideal para hacer este cambio entre lo que es real, pero al mismo tiempo no parece real».