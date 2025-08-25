Afirmar ser exprimido por una droga de RP. 10 mil millones

Yakarta, Viva – Sospechar presunto caso de soborno que otorga un permiso de negocio minero (IUp) En East Kalimantan, Rudy Ong Chandra (ROC), interrumpió una conferencia de prensa en poder de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

«Mi caso es de ocho años. Entonces, mi empleado, Sugeng, su nombre, gente allí, me apretó», dijo Rudy en el KPK Red and White Building, Yakarta, el lunes.

Además, Rudy Ong dijo que Sugeng se apretó por drogas por valor de Rp10 mil millones.

Después de hablar así, el KPK mostró el momento de Rudy frente a los medios de comunicación. Luego estaba preparado para cambiar un lugar con un auto de detención.

«Ocho años. Entonces, mi empleado, Sugeng me chantea por una droga de RP10 mil millones. Continúe informando al KPK, en cambio me golpeó», dijo cuando fuera del edificio de Red y Blanco de KPK y discutió lo mismo al interrumpir una conferencia de prensa.

Anteriormente, el emprendedor que era el titular del 5 por ciento del PT Tara Indonusa Coal y el Comisionado de acciones en PT Sepiak Jaya Kaltim, PT Cahaya Bara Kaltim, Pt Bunga Jadi Lestari y Pt Anugerah Pancaran Bulan, fue recogido forzoso por el KPK el 21 de agosto de 2025 en el área de Surabaya.

Rudy Ong luego llegó al edificio KPK Red and White a 21.36 WIB y fue detenido inmediatamente del 21 de agosto al 9 de septiembre de 2025.

El 19 de septiembre de 2024, el KPK anunció comenzar una investigación del supuesto caso de soborno de IUP en East Kalimantan y había nombrado a tres personas como sospechosos, a saber, las iniciales AFI, DDWT y ROC.

Basado en la información recopilada, los tres sospechosos son el ex gobernador de Kalimantan Oriental Awang Faroek Ishak (AFI), el presidente del este de Kalimantan Kadin, Dayang Donna Walfiares, Tania (DDWT) y Rudy Ong Chandra (ROC).

Sin embargo, Awang Faroek murió el 22 de diciembre de 2024. (Ant)