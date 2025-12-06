Afirmaciones viles que involucran al mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, provocan controversia

Controversia en torno marrones de cleveland El mariscal de campo Shedeur Sanders se ha extendido al mundo de los medios, provocando una disputa pública entre dos reporteros de la NFL.

La tensión comenzó cuando el reportero de The Athletic, Zac Jackson, reveló que recibió mensajes personales agresivos criticando su reciente cobertura de Sanders. Jackson dio a entender que los mensajes procedían de alguien que decía estar relacionado con Josina Anderson, ex informante de CBS y ESPN que ha sido apoya notablemente al mariscal de campo novato en su cobertura. Jackson luego acusó a Anderson de “incitar” la reacción.

Jackson compartió extractos de correos electrónicos que recibió en las últimas semanas que defienden a Sanders y atacan la credibilidad y el carácter de Jackson.

«Así que Shedeur debe olvidarse de lo que pasó en el verano. ¿No eres el mismo perro callejero que mintió sobre él el mes pasado y lo que pasó durante el draft? Llamado por Deion Jr. en tu artículo. Eres una criatura cobarde y patética. No entiendo por qué tú y muchos medios de Cleveland escriben mentiras viles sobre el joven rey», decía un mensaje. «Él es todo lo que nunca serás. No tienes a nadie a quien culpar por dónde te encuentras en tu miserable vida. Culpa a tus padres, ya que tuviste una ventaja de 400 años en esta sociedad. Tu envidia y tus celos son reveladores. Lava la grasa y la mousse. Cepilla esos dientes amarillentos y báñate, neandertal».

El reportero de los Browns, Zac Jackson, responde a los mensajes en el podcast

Jackson parafraseó su respuesta al mensaje en su podcast, «Zac Jackson y sus amigos».

«Con el debido respeto, que no lo es, nunca he mentido sobre Shedeur. No tengo idea de qué estás hablando o por qué estás tan enojado conmigo. Eres ridículo», dijo Jackson. «Dije que corrieras, jugaras en el tráfico. Algo así. Ah, y algo que dije fue que me enviaste este mensaje dos veces, así que claramente tienes problemas mentales».

El remitente respondió nuevamente, inyectando carrera en el intercambio.

«El hecho de que hayas respondido me permite saber que toqué un nervio, y me sorprende que puedas leer. Le haré saber a mi hermana que realmente tuviste pelotas para responder, pero me parece extraño que no hayas respondido a Deion Jr. El típico chico blanco cobarde que teme tratar con un hombre negro. Tengo toda la ayuda que necesito, Brutus. Ve a escribir otra mentira para que puedas sentirte superior dándole a tu inseguro trasero una sensación de poder, que es todo lo que tienes. Ten la vida que te mereces. Vives detrás de un teclado ¿Derribar a los hombres negros a quienes envidias y que nunca podrás ser, y soy yo el que necesita ayuda? ¿Tú y los de tu especie sois un cáncer para la humanidad?

Josina Anderson responde y amenaza con tomar “medidas apropiadas”

Jackson continuó afirmando que el comportamiento de Anderson contribuyó a la hostilidad dirigida hacia él.

“Entonces esta persona afirma estar relacionada y afirma transmitir este mensaje”. Jackson dijo, según Awful Anning. «Eso me dice, Josina, que estás incitando a este tipo de (grosería). Y es (grosería). Tus problemas mentales no son mi problema. Y tus opiniones tampoco son mi problema».

Anderson respondió en línea, amenazando con “medidas apropiadas” en respuesta a los comentarios de Jackson.

«Esta acusación difamatoria de (Zac Jackson) de The Athletic en su podcast es categóricamente falsa. No tengo una hermana llamada ‘Sheila Anderson’, ni tengo una hermana que se haya acercado a Zac Jackson de ninguna forma». Anderson escribió en X. «Escuché el podcast reportado y no puedo creer que Jackson haya compartido tan imprudentemente esa historia en su plataforma sin consultarme primero y verificar la afirmación falsa. Manejaré esto con las acciones apropiadas».

Sanders iniciará su tercer partido consecutivo el domingo contra el Titanes de Tennessee.