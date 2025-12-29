Afirma que la gestión de desastres en Sumatra es la más rápida, KSAD: en comparación con otros desastres

Jacarta – Jefe del Estado Mayor del Ejército (Jefe de Estado Mayor del Ejército) Maruli Simanjuntak afirmó manejo desastre inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra siendo el más rápido en ser ejecutado por el gobierno. Admitió que tuvo el coraje de hacer esta declaración basándose en su experiencia como personal del TNI durante décadas.

Lea también: La Policía Nacional añade 1.500 efectivos a las zonas afectadas por el desastre de Sumatra



Así lo expresó Maruli en una conferencia de prensa de planificación estratégica y recuperación posterior al desastre en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.



El PNM Peduli regresa a Aceh Tamiang para ayudar a los residentes a levantarse después del desastre

Lea también: El proceso de aprendizaje en la zona del desastre de Sumatra comienza el 5 de enero, 54 escuelas desde tiendas de campaña



«Por lo tanto, durante mis asignaciones militares he llevado a cabo operaciones de socorro en casos de desastre docenas de veces. Esto es lo que me atrevo a decir que es el más rápido», dijo Maruli.

Maruli explicó que el gobierno ha logrado construir 12 puentes bailey y 2 puentes bailey que se completarán esta semana. Inmediatamente se aceleró el abastecimiento de agua potable y alojamiento para las víctimas afectadas.

Lea también: El gobierno agrega 280 Starlinks para las víctimas del desastre de Sumatra



«Por favor, compárelo con todos los desastres existentes que han ocurrido. Este es el Presidente dándonos sus órdenes directamente, así que esto es muy, muy rápido», explicó.

El general de cuatro estrellas del TNI afirma que los desastres nacionales que ha manejado no se han recuperado tan rápidamente como los de Sumatra.

«Viví Merapi, Lembata, Adonara. Hay muchos lugares. Ninguno de ellos es tan rápido como este. Estoy seguro de eso», dijo.

Por otro lado, reveló que hubo intentos de sabotaje por parte de desconocidos (OTK) en la construcción del puente bailey en la zona del desastre de Sumatra.

El puente Bailey que fue saboteado por desconocidos se encuentra en Teupin Mane, distrito de Juli, regencia de Bireuen, provincia de Aceh.

Maruli explicó que el acto de sabotaje se llevó a cabo desmantelando los pernos instalados en el puente Bailey que había sido construido por el TNI.

«Para ser honesto, no esperábamos que hubiera gente tan bárbara. Realmente pensábamos que la sociedad estaba viviendo un desastre, sí, se están quitando los cerrojos», dijo.



Basarnas evacua los cuerpos de las víctimas del desastre en Aceh Tamiang

Por lo tanto, pidió que todos los elementos de la sociedad estén unidos para manejar o recuperarse de los desastres en Sumatra.

«Así que anoche no pude dormir pensando en esto, porque creo que personas tan bárbaras como ésta son extraordinarias. Así que si no estamos unidos, señoras y señores, nos resultará difícil trabajar», concluyó.