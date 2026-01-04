Afinando la estrategia y la ejecución empresarial en 2026, BUMA reorganiza el primer puesto

Jacarta – Se espera que el sector de servicios mineros siga siendo desafiante este año, impulsado por la complejidad operativa y las condiciones climáticas inciertas. En Indonesia, la presión para lograr altos niveles de productividad y confiabilidad en la prestación de servicios sigue siendo intensa.

Esta dinámica subraya la importancia de una ejecución sólida de la resiliencia operativa, así como de una gestión disciplinada de los contratos.

En respuesta a esto, PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), la principal filial de PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID), anunció una transición de liderazgo diseñada para agudizar el enfoque en la ejecución operativa y la excelencia de la Compañía en medio de las condiciones actuales. industria lo cual es un desafío.

Aunque BUMA continúa operando sobre una base sólida, manteniendo relaciones a largo plazo con los clientes y recibiendo un fuerte apoyo de socios financieros, incluidos bancos líderes en Indonesia, así como tenedores de bonos y Sukuk, la Compañía está tomando medidas proactivas para fortalecer la alineación del liderazgo para respaldar una ejecución más consistente en la situación actual.

Citado por el comunicado oficial de la empresa del domingo 4 de enero de 2026, Ronald Sutardja fue nombrado director presidente de BUMA a partir del 1 de enero de 2026, en sustitución de Indra Kanoena, que finalizó su mandato. Antes de este nombramiento, Ronald se desempeñó como Comisionado Presidente de BUMA. Ronald anteriormente dirigió BUMA como Director Presidente en el período de 2014 a 2021, período durante el cual BUMA registró actuación operaciones sólidas y ampliar su base de clientes y su huella operativa.

Ronald sigue involucrado activamente en la formulación de la dirección estratégica de BUMA y tiene un profundo conocimiento de las operaciones, los clientes y los recursos humanos de BUMA. Su nombramiento refleja el enfoque de la Junta de Comisionados en fortalecer la disciplina de ejecución y garantizar una alineación más estrecha entre el Grupo y sus unidades operativas de negocios.

Además del nombramiento del Director Presidente, la Junta de Comisionados también aprobó una serie de cambios de liderazgo para garantizar la continuidad, mantener conocimientos operativos importantes y fortalecer el enfoque de BUMA en mantener la estabilidad operativa.

junta de comisionados

– Comisionado jefe: Ashish Gupta

– Comisario independiente: Hamid Awaluddin (sin cambios)

– Comisario independiente: Soemarno Witoro Soelarno (sin cambios)

Junta Directiva

– Director principal: Ronald Sutardja

– Vicepresidente Director: Nanang Rizal Achyar (sin cambios)

– Directora: Silfanny Bahar (sin cambios)