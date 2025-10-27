Afganistán y Pakistán redactan propuesta de paz tras largas conversaciones







Después de unas 15 horas de discusiones, las delegaciones de Afganistán y Pakistán se han presentado mutuamente un borrador de propuesta en un esfuerzo por alcanzar un consenso sobre las conversaciones de paz. La parte afgana ha exigido que no se produzca ninguna violación de su espacio aéreo y de su frontera terrestre y ha exigido que Pakistán no permita que «grupos de oposición» utilicen territorio paquistaní «contra Afganistán», informó Tolo News, citando fuentes.

En el segundo día de negociaciones entre las delegaciones del Emirato Islámico de Afganistán y Pakistán, ambas partes, con los mediadores presentes, intentaron llegar a un acuerdo final. Tolo News citó a un experto en relaciones internacionales, Wahid Faqiri, quien expresó su confianza en un acuerdo de paz duradero si se ultimara.

«Si las negociaciones entre Afganistán y Pakistán en Turquía dan como resultado un acuerdo general, y ambos países acuerdan reducir las tensiones a lo largo del Línea Durand y cooperar en otras áreas, en mi opinión, un acuerdo de este tipo podría durar varios meses», dijo Faqiri, según Tolo News. Según la fuente, el borrador de la propuesta del Emirato Islámico de Afganistán fue entregado a la delegación paquistaní a través de mediadores, y Pakistán también presentó su propio segundo borrador al Emirato Islámico.

Tolo News mencionó que los medios paquistaníes han caracterizado las propuestas de Pakistán como «contrarrestar la infiltración y los ataques planificados desde territorio afgano». Según el analista de asuntos políticos Asad Atal, «las afirmaciones y exigencias de Pakistán carecen de fundamento. Afganistán no representa ninguna amenaza para nadie y no alberga malas intenciones hacia ningún país del mundo».

La fuente también informó que está dispuesta a establecer un canal cuatripartito para monitorear la implementación del acuerdo de alto el fuego. Según la fuente, este canal evaluará las violaciones y facilitará el intercambio de información entre las partes.

Esta negociación de tres días es una continuación de conversaciones anteriores sobre cuestiones entre Afganistán y Pakistán, iniciadas tras el acuerdo inmediato de alto el fuego en Doha. La delegación del Emirato Islámico de Afganistán incluye figuras políticas y de seguridad, mientras que la delegación paquistaní está compuesta por funcionarios de los sectores de seguridad e inteligencia del país.

A principios del 25 de octubre, las discusiones entre ambos países comenzaron en la ciudad turca de Estambul, una semana después de que ambas partes acordaron conjuntamente un acuerdo de alto el fuego luego de intensos enfrentamientos fronterizos a principios de este mes.

La reunión se produce tras la primera ronda de conversaciones, mediadas conjuntamente por Qatar y Turquíaque tuvo lugar en Doha los días 18 y 19 de octubre. Durante este período, ambas partes acordaron un «alto el fuego inmediato» tras días de intensos enfrentamientos fronterizos.

