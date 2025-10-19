Afganistán y Pakistán acordaron un alto el fuego inmediato, dice Qatar







Afganistán y Pakistán han acordado un alto el fuego inmediato, dijo el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar. Esto ocurre después de más de una semana de combates que han matado a decenas de personas y han herido a cientos. Las dos partes acordaron establecer mecanismos para consolidar la paz y la estabilidad duraderas, así como mantener conversaciones de seguimiento en los próximos días para garantizar la sostenibilidad del alto el fuego, según la declaración de Qatar.

Delegaciones de Afganistán y Pakistán estaban en Doha para mantener conversaciones para resolver la crisis más mortífera entre ellos en varios años, después de más de una semana de combates que mataron a decenas de personas e hirieron a cientos en ambos lados. Las conversaciones contaron con la mediación de Qatar y Turquía. Ambos gobiernos habían enviado a sus ministros de defensa para liderar las conversaciones que, según Pakistán, se centrarían en «medidas inmediatas para poner fin al terrorismo transfronterizo que emana de Afganistán y restaurar la paz y la estabilidad a lo largo de la frontera».

Cada país había dicho que estaba respondiendo a la agresión del otro. Afganistán niega haber albergado a militantes que llevan a cabo ataques en zonas fronterizas. Las potencias regionales, incluidas Arabia Saudita y Qatar, han pedido calma, ya que la violencia amenaza con desestabilizar aún más una región donde grupos como el Estado Islámico y Al Qaeda están tratando de resurgir. El viernes por la noche expiró un alto el fuego de 48 horas destinado a detener las hostilidades.

Horas más tarde, Pakistán cruzó la frontera. Funcionarios de seguridad paquistaníes confirmaron a The Associated Press que hubo ataques en dos distritos de la provincia oriental de Paktika en Afganistán. Los objetivos eran escondites del grupo militante Hafiz Gul Bahadur, según los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios. Uno dijo que la operación fue una respuesta directa al atentado suicida con bomba contra un complejo de las fuerzas de seguridad en Mir Ali, en la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa, un día antes. Los ataques de la Fuerza Aérea de Pakistán mataron a decenas de combatientes armados y no hubo muertes de civiles, dijeron.

Pero los funcionarios afganos dijeron que asaltos aereos mató al menos a 10 civiles, entre ellos mujeres, niños y jugadores de críquet locales. Los ataques llevaron a la junta nacional de cricket a boicotear una próxima serie en Pakistán. El sábado, varios miles de personas asistieron a las oraciones fúnebres en Paktika. Se sentaron al aire libre mientras los altavoces transmitían sermones y condenas. Zabihullah Mujahid, el principal portavoz del gobierno talibán, criticó en un comunicado los «repetidos crímenes de las fuerzas paquistaníes y la violación de la soberanía de Afganistán». Tales actos fueron considerados provocativos y vistos como «intentos deliberados» de prolongar el conflicto, añadió.

Los dos países comparten una frontera de 2.611 kilómetros conocida como Línea Durand, pero Afganistán nunca la ha reconocido. Pakistán está lidiando con una creciente militancia, especialmente en las zonas fronterizas con Afganistán. También acusa a su vecino y rival con armas nucleares, India, de respaldar a grupos armados, sin proporcionar ninguna prueba. El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munirinstó a los afganos a elegir «la seguridad mutua en lugar de la violencia perpetua y el progreso en lugar del oscurantismo de línea dura». «Los talibanes deben controlar a sus representantes que tienen santuarios en Afganistán», dijo ante una audiencia el sábado en la Academia Militar de Pakistán en Kakul, Khyber Pakhtunkhwa.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente