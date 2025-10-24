Afganistán: Terremoto de magnitud 3,7 sacude la madrugada del viernes







Un miterremoto Un terremoto de magnitud 3,7 golpeó Afganistán en las primeras horas del viernes, dijo el Centro Nacional de Sismología (NCS).

Según el NCS, el terremoto se produjo a las 06:09 a. m., hora estándar de la India (IST), a una profundidad de 80 kilómetros.

El NCS escribió en X, «EQ de M: 3.7, el: 24/10/2025 06:09:41 IST, Lat.: 36.38 N, Long: 71.14 E, Profundidad: 80 km, Ubicación: Afganistán».

Anteriormente se produjo un terremoto de magnitud 4,3. Afganistán en la madrugada del martes.

El 17 de octubre, un terremoto de magnitud 5,5 sacudió el norte de Afganistán el viernes por la noche, siendo el cuarto terremoto que azota el país en menos de un mes y el segundo que azota el país en menos de 12 horas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor se produjo a 47 km al noroeste de Khandud a las 12:15 UTC (5:45 pm IST) a una profundidad de 43 km.

Los terremotos superficiales son generalmente más peligrosos que los profundos. Esto se debe a que las ondas sísmicas de los terremotos poco profundos tienen una distancia más corta para viajar hasta la superficie, lo que resulta en temblores más fuertes del suelo y potencialmente más daños a las estructuras, así como mayores víctimas.

El 18 de septiembre, el Representante Permanente de la India ante las Naciones Unidas, Embajador Harish ParvathaneniReafirmó el compromiso de la India de promover la paz, la estabilidad y el desarrollo en Afganistán.

Al dirigirse a la sesión informativa trimestral del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Afganistán, el embajador Parvathaneni enfatizó las prioridades de la India para brindar asistencia humanitaria e implementar iniciativas de desarrollo de capacidades para el pueblo afgano.

«Las prioridades inmediatas de la India en Afganistán incluyen la provisión de asistencia humanitaria y la implementación de iniciativas de desarrollo de capacidades para el pueblo afgano», añadió.

También reafirmó el compromiso de la India con la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA). La Embajadora Parvathaneni expresó su agradecimiento a la Representante Especial del Secretario General (RESG) y Jefa de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), Roza Otunbayeva, por su exposición informativa.

Afganistán, Pakistán y el norte de la India se encuentran en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, donde se encuentran las placas tectónicas india y euroasiática. La región sufre con frecuencia terremotos de moderados a fuertes, que a menudo se sienten a través de fronteras debido a la proximidad de fallas.

