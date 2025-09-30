Afganistán se vuelve oscuro

Yakarta, Viva – habitante Afganistán Vivir en apagones comunicación que es casi completo después de la autoridad Taliban Servicios de corte Internet y teléfonos celulares para el segundo día como parte de una acción dura que nunca antes había sucedido en todo el país.

Leer también: El ministro Komdigi inauguró miles de aldeas de Internet, dijo el vicegobernador de acuerdo con el programa PHTC de la provincia de Sumatra del Norte



Los ex rebeldes, que recuperaron el control de Afganistán en 2021, comenzaron las restricciones graduales de acceso a Internet a principios de este mes. Estos pasos también afectan las líneas telefónicas, porque a menudo están conectados a través de Internet.

Las conexiones de alta velocidad con varias provincias se decidieron a mediados de septiembre «prevenir la amoralidad», por orden del líder más alto, Hibatullah Akhundzada.

Leer también: PRABOWO: Me falta el gobierno de comunicación, porque estamos trabajando



El lunes por la noche, 29 de septiembre de 2025, las señales de teléfonos celulares y los servicios de Internet se debilitaron gradualmente a nivel nacional hasta que su conectividad fue inferior al 1 por ciento del nivel normal, según los supervisores de Internet de Netblocks. El martes, Internet y los servicios telefónicos todavía están experimentando interferencia.

«Somos ciegos sin teléfonos celulares e internet», dijo Najibullah, propietario de 42 años en Kabul. «Todos nuestros negocios dependen de los teléfonos celulares. La entrega de bienes se realiza con teléfonos celulares. Se siente como unas vacaciones; todos en casa. El mercado está realmente atascado», como se cita The GuardianMartes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: Solía ​​ser subestimado, ahora el dominio .id es el pilar del mundo digital



Aunque los funcionarios anteriores han bloqueado el acceso a las redes sociales o limitar el acceso a Internet, esta es la primera vez que el gobierno talibán ha decidido la comunicación en todo el país.

El gobierno no proporciona una explicación directa del corte de energía, aunque en las últimas semanas ha expresado preocupaciones sobre la pornografía en línea.

Los grupos de derechos humanos dicen que el régimen realmente trata de separar a los ciudadanos afganos del mundo exterior para suprimir a la población.

Unos minutos antes de que ocurriera el apagón, un funcionario del gobierno advirtió a la agencia de noticias Agencia Francia Presse esa red fibra óptica Se terminará, lo que también afectará los servicios de teléfonos celulares.

«Ocho a nueve mil pilares de telecomunicaciones» se apagarán, dijo, y agregó que el corte de energía tendrá lugar «hasta más notificación».

«No hay otra forma o sistema para comunicarse … el sector bancario, las costumbres, en todo el país se verán afectados», dijo el funcionario, que pidió no ser nombrado.

Según los informes, el líder talibán ignoró las advertencias de varios funcionarios a principios de este mes sobre el impacto económico de la terminación de Internet, y ordenó a las autoridades que avanzaran con una prohibición nacional.