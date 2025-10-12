Afganistán lanza ataques de represalia contra puestos militares paquistaníes







En medio de las tensiones actuales entre los dos países islámicos, Afganistán y Pakistán, la situación del domingo parece muy preocupante. Durante las últimas horas del sábado, las Fuerzas Armadas del Emirato Islámico de Afganistán (AIE) llevó a cabo ataques de represalia contra posiciones militares paquistaníes a lo largo de la Línea Durand. El fuego de represalia de las fuerzas afganas se produce después de repetidas violaciones de la soberanía de Afganistán y recientes ataques aéreos en su territorio, dijo el Ministerio de Defensa afgano en un comunicado.

Clarificación Las Fuerzas Armadas del Emirato Islámico de Afganistán llevaron a cabo esta noche una exitosa operación de represalia contra los centros de las fuerzas paquistaníes a lo largo de la Línea Durand en respuesta a las repetidas violaciones de la soberanía de Afganistán por parte del ejército paquistaní. pic.twitter.com/3mJ2rdxbvb – Ministerio de Defensa Nacional – Ministerio de Defensa Nacional (@modafghanistan2) 11 de octubre de 2025

Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, el ministerio dijo que «esta noche, nuestras fuerzas armadas llevaron a cabo una exitosa operación de represalia contra los centros de las fuerzas paquistaníes a lo largo de la Línea Durand en respuesta a las repetidas violaciones de la soberanía de Afganistán por parte del ejército paquistaní y los ataques aéreos en el territorio de Afganistán. La operación concluyó alrededor de la medianoche».

El ministerio advirtió que las fuerzas afganas siguen listas para defender las fronteras del país contra cualquier ataque adicional. La declaración añade además que «si la parte paquistaní viola de nuevo la soberanía de Afganistán, nuestras fuerzas armadas están preparadas para defender las fronteras del país y responderán con decisión», citado por la agencia de noticias ANI.

Anteriormente, el Ministerio de Defensa también había condenado los ataques aéreos de Pakistán en Kabul y Paktika, calificándolos de «un acto violento y sin precedentes» en la historia de ambos países. El ministerio advirtió que cualquier escalada «tendría consecuencias para el ejército paquistaní».

Al emitir otra declaración, el Ministerio de Defensa afirmó: «Una vez más, Pakistán ha violado el espacio aéreo de Afganistán, bombardeando un mercado civil en el área de Marghi del distrito de Barmal en la provincia de Paktika cerca de la Línea Durand y también violando el espacio aéreo de la capital, Kabul», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El Ministerio de Afganistán, al informar sobre el fuego de represalia, describió además los ataques como «sin precedentes, violentos y condenables», afirmando que defender la soberanía de Afganistán era su «derecho legítimo».

El portavoz del Emirato Islámico, Zabihullah Mujahid, confirmó que se escucharon explosiones en Kabul el jueves por la noche y dijo que se estaban llevando a cabo investigaciones y que aún no se habían reportado víctimas.

También anunció que la AIE celebraría una conferencia de prensa el domingo por la mañana en el centro de prensa del gobierno para abordar los acontecimientos.

Los funcionarios talibanes dijeron que los combates comenzaron después de que Kabul acusara a Islamabad de llevar a cabo ataques aéreos en la capital afgana a principios de semana.

El ejército afgano, al emitir un comunicado, también dijo que «en represalia por los ataques aéreos de las fuerzas paquistaníes, las fuerzas fronterizas talibanes en el este están participando en fuertes enfrentamientos contra puestos de las fuerzas paquistaníes en varias zonas fronterizas», citado por Dawn.

