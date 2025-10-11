Afgan de repente derivó a la peregrinación, ustaz: ¡ah, no pases a su hombre!

Jacarta – Cantante Afgansyah Reza o como se llama familiarmente afgano Recientemente llamó la atención del público, no por su trabajo musical, sino por un divertido momento que ocurrió mientras estaba adorando. haji en 2025.

Lea también: Gus Yahya habla sobre los estudiantes que ‘trabajan’ para construir internados islámicos: No explotación, sino…



Conocido como una figura que rara vez muestra su vida privada, la partida de Afgan a Tierra Santa se produjo inicialmente sin gran publicidad. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Afgan partió hacia el Hajj poco después de celebrar su cumpleaños número 36, el 27 de mayo de 2025, y completó la serie de peregrinaciones alrededor del 8 de junio de 2025. Realizó la peregrinación solo, sin ningún anuncio oficial previo. Aun así, varios momentos de su estancia en Tierra Santa fueron grabados y difundidos en las redes sociales, mostrando el lado sencillo pero divertido del cantante con su distintiva voz.

Lea también: Sintiéndose diligente en la oración pero viviendo duro, Buya Yahya renunció a



Uno de los videos virales muestra a Afgan en medio de una discusión con un ustaz que asistió a la peregrinación. En un ambiente cálido y relajado, el ustaz le hizo a Afgan un «cuestionario», un momento espontáneo que entretuvo a otras congregaciones.

Lea también: La religión de Kenny Austin, el marido de Amanda Manopo resulta ser un descendiente…



«Está bien, señor Afgan, ¿qué estábamos haciendo en el llamado Hajj obligatorio?» preguntó el Ustaz, citado el sábado 11 de octubre de 2025.

Con plena confianza, Afgan respondió: «Echen al jurado».

La respuesta fue correcta y fue recibida con un gesto de satisfacción por parte del Ustaz. Las preguntas continuaron, esta vez sobre las actividades nocturnas en Mina.

«¿Y si vivimos en su nombre?» Pregúntale a ustaz nuevamente.

«Mabit», respondió Afgan con firmeza.

Sin embargo, la atmósfera se rompió repentinamente cuando se hizo la siguiente pregunta.

«¿Cuántos días son?» preguntó el ustaz.

«Tres», respondió Afgan, esta vez en un tono ligeramente vacilante.

Al escuchar esa respuesta, el Ustaz respondió inmediatamente mientras se reía.

«Si son tres, se llama nafarabah. Ah, esto no pasa el ritual», dijo.

Esta frase fue recibida con risas por parte de la congregación, incluido Afgan, quien inocentemente respondió: «No me informaron primero, señor».

Ustaz se rió mientras añadía a la explicación.

«Realmente no hay fugas. Nos prepararemos temprano, sólo durante dos noches. Lo terminaremos mañana», dijo el ustaz.

«Listo, señor», respondió Afgan.

El videoclip, que fue subido nuevamente por la cuenta de Instagram @pembasmi.kehaluan.reall, recibió inmediatamente muchos comentarios de los internautas. Mucha gente pensó que el momento no sólo fue divertido, sino que también mostró la sinceridad de Afgan en la adoración.