Affan Kurniawan fue asesinado por Rantis Brimob, la policía de Diultimatum abre hechos transparentemente

Yakarta, Viva – El caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea nombrado Affan kurniawan que fue atropellado por el coche Rantis Brote No solo dejar una herida profunda para las familias de las víctimas, sino también la tristeza para toda la comunidad.

Según el miembro de DKI Jakarta DPRD de la facción PDI -P, Hardiyanto Kenneth Driver ojol es un guerrero callejero que trabaja duro todos los días para apoyar a la familia mientras atiende las necesidades del transporte comunitario.

«Perder una vida en una condición trágica es sin duda un recordatorio para todos nosotros, lo importante que es mantener la seguridad, humanidady respeto por la dignidad humana en cada situación «, dijo citado el sábado 30 de agosto de 2025.

Alentó a la policía a realizar inmediatamente una investigación abierta, transparente y justa con respecto a este incidente. Esto, dijo Kent, es importante para proporcionar claridad a las familias de las víctimas, al tiempo que evita que ocurran tragedias similares más tarde.

«Los funcionarios estatales están realmente presentes para proteger, proteger y servir a la comunidad. Por lo tanto, cada acción en el campo siempre debe priorizar los principios de la seguridad de las personas como principales prioridades», dijo.

Kent también invitó a la comunidad a mantener la paz y no ser provocada, sino que se mantuvo crítico con los valores de la justicia y la humanidad.

«Hagamos este desastre como un impulso para la introspección conjunta para que la ciudad se convierta en un espacio seguro, humano y solo para todos sus ciudadanos», dijo Kent.

Además, expresó su profunda tristeza por los trágicos eventos que le dieron cuenta de Kurniawan. También entregó una compensación a la familia Affan. Se dice que esta compensación es una forma de preocupación por las familias que quedan y respetan los servicios y la dedicación del difunto para apoyar a su familia.

«Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Que el fallecido encuentre el mejor lugar en el único Dios verdadero y la familia abandonada para que se le dan perseverancia, fuerza y ​​sinceridad frente a este desastre muy pesado», dijo Kenneth.

Para tener en cuenta, esta manifestación fue llevada a cabo por el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado por ser atropellado por un auto Rantis Brimob. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol Cosmas Kaju Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.